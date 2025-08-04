國民老公8月初回歸！許光漢退伍日曝光　新片「留長髮」10月上映

記者黃庠棻／台北報導

「國民老公」許光漢在2024年8月20日入伍，在「公益大使團」擔任替代役，當兵一年時間，終於確定將在8月6日正式退伍。距離他上一次露面，是在7月20日低調現身林口體育館，參加南韓女團LE SSERAFIM演唱會，當天他戴著鴨舌帽，親切與觀眾打招呼。

▲許光漢將在8月初退伍。（圖／攝影中心攝）

事實上，許光漢對於當兵一事保密到家，入伍後也都保持低調態度，幾乎每次被目擊或是休假出門，都會戴著鴨舌帽露面。雖然一整年都沒有影視作品推出，但他仍會抓緊空檔看LE SSERAFIM、周杰倫演唱會、參加柯佳嬿生日趴，甚至請假出席第61屆金馬獎。

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▲許光漢日前朝聖LE SSERAFIM演唱會。（圖／讀者提供）

此外，許光漢在8月6日正式退伍後，新電影《他年她日》也將在10月3日上映，該片由張艾嘉監製、龔兆平執導，斥資億萬台幣打造前所未見的磅礴世界，他攜手袁澧林展開一場跨時空愛戀。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》劇情描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林飾）在一次醫療任務中邂逅了長年區的薯仔（許光漢飾），當年她28歲，他只是個13歲的孩子。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

起初安晴當薯仔是個油嘴滑舌的小賊，薯仔卻早傾心於她。對安晴來說，一天只是日常的延續，對薯仔而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，薯仔的稚氣逐漸蛻變為堅定，而安晴的防備也慢慢融化成牽掛，隨著每一次重逢，兩人也成為了彼此最不捨的依戀。然而，大自然的巨變和重力與時間失衡下，他們的愛情真能無所畏懼嗎？一場刻骨銘心的奇幻愛戀即將啟程。