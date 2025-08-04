李燕43歲「沒生小孩」不遺憾！　再婚2年揭真實心聲

記者劉宜庭／綜合報導

43歲女星李燕近日到馬來西亞旅行，期間罕見在社群平台分享對於生子看法，直言至今未育並不感到遺憾，反而道出對「當媽媽」這份職責的深刻體悟與敬佩，「當媽媽真是太辛苦了。」一番話引發不少網友共鳴。

▲李燕分享馬來西亞旅遊心得。（圖／翻攝自李燕臉書）

「我的人生，從不因為沒小孩而有所遺憾。」李燕列舉當母親從孩子出生一路到成家立業、甚至成為祖母後的種種煩惱，「打小要看健不健康、求學要看學習、交友、考駕照要煩惱以後騎車開車安全、出社會要煩惱工作賺錢、結婚要煩惱幸不幸福。」

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李燕繼續說：「再有了孫子煩惱繼續輪迴！」為此，她忍不住直呼「我的天啊，媽媽這工作怎麼沒完沒了⋯⋯。」她透露旅行期間，身邊剛好遇到許多小孩，才會突然有感。面對女星丁寧留言「你的公司就是你的小孩」，她贊同表示「沒錯」。

▲李燕2023年再婚。（圖／翻攝自Facebook／李小燕正面思考團）



李燕曾與彰化縣議長謝典林有過一段婚姻，僅維持一年半即告結束，雙方離婚後仍維持友好關係。2023年，她再婚嫁給共同經營保養品牌的事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮，感情一直甜蜜穩定，先前談到維持婚姻生活美好的秘訣，她表示「生活有笑容、互相陪伴、多些耐性，再加上萬年不敗的玫瑰花」，就是最完美的模式了。