瑀熙嫁圈外人1年認婚後不合　「想搭商務艙遭尪狠拒」爭執內幕曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，平時會透過社群記錄生活的她，最近上傳短片透露夫妻倆首次經歷婚後不合，而爭執的起因，竟是為了即將到來的杜拜之旅是否該搭乘商務艙。內容曝光後，立刻掀起討論。

▲瑀熙自曝婚後不合。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙表示老公從來沒坐過商務艙，接下來夫妻倆要一起去杜拜，由於包含轉機在內的飛行時間長達10小時以上，她希望能和老公一起坐商務艙，沒想到這個貼心的提議，卻遭到老公一連串的堅決反對，讓她相當無奈，爭論持續了兩三天，雙方依然沒有共識。

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▲瑀熙曝老公沒坐過商務艙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

面對搭商務艙的提議，瑀熙透露老公認為身邊許多比他富裕的朋友也未曾如此，因此覺得自己沒資格坐。為了讓老公妥協，瑀熙甚至表示願意一肩扛下費用的建議。然而，瑀熙的老公原則相當堅定，他不但沒有接受，反而嚴肅地回應她，無論是誰付錢「都是花」，更以過往去美國的長途航程為例，強調自己早已習慣坐經濟艙，不需要對方這樣破費。

▲瑀熙曝老公反對坐商務艙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

談到這場商務艙之爭，瑀熙強調她的初衷並非單純追求享受。對她而言，這筆花費的意義真正的關鍵在於「一起創造共同美好回憶的問題」。她甚至想像自己和老公在數萬英呎的高空中，兩人在一個不受打擾的舒適環境裡，輕鬆地舉杯慶祝、依偎著看一部電影，為兩人的杜拜之旅揭開完美的序幕。