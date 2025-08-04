富邦啦啦隊半夜上樓「驚見他只有腿」！回家往下看門：滲出水 結局超鬧

記者潘慧中／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬分享，有次半夜3點唱完歌回家，剛上樓卻驚見「怎麼有一雙腿在那邊，但我沒看到他的上半身，我想說什麼意思？那是只有腿嗎」。她靠近後才發現，對方的上半身在ㄇ字形的玄關裡，「面部朝地，大字形。」

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▲檸檬剛開始沒看到阿伯的上半身。（圖／翻攝自YouTube／姊妹亮起來）



眼見男子一動也不動，檸檬不確定對方是否仍有生命跡象，也不敢伸手觸摸確認「我就用腳輕輕（踢了踢叫）阿伯」。對方剛開始毫無反應，結果五秒鐘後卻開始起身胡言亂語，「嚇我一跳！」

▲阿伯突然起身嚇到檸檬。（圖／翻攝自YouTube／姊妹亮起來）



阿伯亂講一通後，就再度倒下，檸檬心想對方既然還活著就好。沒想到，她回到家準備洗澡時，走廊竟傳來大呼小叫的聲音，原來對方是在發酒瘋。

▲原來阿伯是在發酒瘋。（圖／翻攝自YouTube／姊妹亮起來）



吵了約10分鐘，檸檬決定再度出去查探狀況，未料往下看發現，「突然有一灘水慢慢滲出來！阿伯他尿尿了！！」

▲▼阿伯還當場尿尿，滲進檸檬家。（圖／翻攝自YouTube／姊妹亮起來）



事件最後由鄰居協助將阿伯送回住處，才結束這場深夜鬧劇。檸檬後來坦言隔天其實很緊張，「因為我們有監視器，我很害怕阿伯去櫃檯說想要看監視器，就會發現我在那邊踹他。所以那陣子我回家之後，都趕快用跑的。」

▲檸檬直呼這是一場鬧劇。（圖／翻攝自YouTube／姊妹亮起來）