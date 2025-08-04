趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業　曾來台念書賣餛飩

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人趙露思與經紀公司銀河酷娛的合約糾紛持續發酵，3日她開直播證明「我沒瘋」，更一一回答外界的質疑，表示沒有要吵架，只希望公司可以正面回應，甚至也做好無法在演藝圈繼續活動的準備，直言大不了就開個麵店當老闆娘，「人幹什麼不是一輩子。」

▲趙露思開直播。（圖／翻攝自微博）

趙露思3日在直播中回應合約糾紛，由於接下來還有多年合約，若雙方無法和平解約，她也做好長期打官司的心理準備，而這段空窗期令粉絲擔憂，她安慰粉絲：「在娛樂圈這些年有點積蓄，不用擔心我。實在不行開個小麵館，人幹什麼不是一輩子。」態度相當樂觀。

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對此，有網友跑到製作人于正微博問，要不要考慮把趙露思招進自家公司，于正幽默回應：「我倆可以合夥開麵館。」當被問及為何當初沒有簽下趙露思時，于正解釋道：「當時她已經簽約了。」值得注意的是，于正此前曾公開表示趙露思，心疼她是「被自己人背刺」。

▲趙露思大學時期賣餛飩。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

事實上，趙露思曾在台灣念大學，就讀明道大學時尚造型系，她本身是四川人，非常愛吃辣，在台灣唸書時也常做家鄉菜給同學吃，最後甚至在學校美食街攤位經營一間餛飩店。當時，趙露思每天早上會親自去北斗市場挑豬肉，老師們也訂了好幾次餛飩，更有老師打趣說，「不知道是不是特別優待老師，趙露思包的餛飩都特別大顆。」