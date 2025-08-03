趙露思正式與公司撕破臉！　若單方面解約「恐背16億天價違約金」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思近期與經紀公司「銀河酷娛」的矛盾風波不斷，從2024年傳出生病消息開始，雙方爭議就逐漸浮上檯面。2日她更在社群媒體上無預警發文，揭露自己遭公司「騙錢」，掀起熱議，也讓外界更加關注她與公司的糾紛進展。陸網上有人預測，要是她堅持與公司解約，很可能會面臨天價違約金。

▲趙露思全面宣戰經紀公司。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

趙露思在貼文中控訴，去年因身體狀況無法出席代言活動及劇組拍攝，需賠償高達205萬人民幣（約新台幣845萬元）。起初經紀公司表示願意承擔這筆費用，但事後卻突然反悔，甚至直接從她工作室帳戶中「提走800多萬元」，這也成了雙方矛盾全面爆發的導火線。不僅如此，網友也陸續挖出過往她與公司之間的種種摩擦，包括被迫裁撤工作室人力、隱瞞病情等情況。

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▲趙露思指控公司挖走她800多萬。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

隨著事件延燒，外界開始猜測公司不願放人的背後原因。有網友整理出「銀河酷娛」旗下藝人名單，指出公司目前當紅藝人以趙露思最具知名度，有人更直言：「銀河酷娛70％的收入來源都靠趙露思一人支撐。」回顧2020年，她憑藉主演《傳聞中的陳芊芊》一劇人氣飆升，也為公司帶來大量資源與商機，甚至有傳言稱當時是她「一人之力挽救了瀕臨倒閉的公司」。

然而，即便趙露思有意解約，障礙卻比想像中更大。網傳她與公司的經紀合約要到2030年才到期，若選擇單方面解約，違約金恐高達4億人民幣（約新台幣16.5億元），遠遠超出她一年的收入水準，幾乎是「不可能完成的任務」，因此才會選擇打輿論戰，將事情翻到檯面上，讓公司不敢再搞小動作。