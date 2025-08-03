CNBLUE鄭容和、李正信機場目睹台灣人吵架　粉絲笑哭：本土感性

記者吳睿慈／高雄報導

由南韓經紀公司FNC所舉辦的家族演唱會「2025 FNC BAND KINGDOM in KAOHSIUNG」，2、3日連續兩天在高雄巨蛋演出，有趣的是，旗下藝人在1日抵台時，FTISLAND、CNBLUE一行人卻目睹了台灣人吵架，主唱李洪基害怕到詢問「怎麼了」，CNBLUE鄭容和、李正信則是被拍到宛如狐獴似的站起來隔岸觀火，令許多粉絲哭笑不得「這才是真正的台灣感性」、「笑死了」。

▲FNC娛樂旗下藝人2、3日連續兩天在高雄開唱。（圖／SHOWOFFICE提供）



FNC旗下藝人近兩年來積極訪台，他們2、3日移師前往高雄開唱，卻見證到真正的「臺灣文化」，抵達小港機場時，以海景第一排的位置目睹了台灣人在旁邊吵架，相關影片於Threads上瘋傳，CNBLUE的姜敏赫好奇到站出排隊線外，直直盯著前方的吵架戰況，鄭容和、李正信轉換戰場發現當事人還在吵，兩人原本坐著秒站起來觀戰。

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演唱會前夕雖有逗趣插曲，但不影響「2025 FNC BAND KINGDOM in KAOHSIUNG」精彩演出，表演由5個樂團的鼓手包含FTISLAND崔敏煥、CNBLUE姜敏赫、N.Flying金宰鉉、Hi-Fi Unicorn許民以及AxMxP的鼓手Cru聯合開場，五鼓齊聚舞台，共同擊出磅礡節奏，敲出熱血序章。

▲Hi-Fi Unicorn跟隨師兄們登台。（圖／SHOWOFFICE提供）



樂團表演由新生代樂團AxMxP率先登場，隨後Hi-Fi Unicorn則以〈Best Beat it〉、〈Stay With You〉等熱血曲目展現紮實音樂實力，還有迎來成軍十週年的N.Flying接棒登場，氣勢十足地接連帶來〈Blue Moon〉、〈Oh really〉、〈Rooftop〉等多首經典曲目，瞬間點燃高雄巨蛋氣氛，齊聲合唱，宛如變身大型KTV派對。

▲李洪基大巨蛋開唱，笑喊「我要去看啦啦隊」。（圖／SHOWOFFICE提供）



頻繁來台走「灶腳」的FTISLAND熱於參加音樂祭，8月17日更將前往大巨蛋為棒球賽事開唱，李洪基笑喊：「感覺有段時間沒來台灣了，但接下來好像會常常來喔。因為有FTISLAND專場演唱會，還會去大巨蛋棒球比賽演唱！」隨後又搞笑補充：「我是要去看啦啦隊的，超期待」逗得全場大笑。不過話鋒一轉，李洪基也說：「能夠持續來台灣演出，是件非常幸福的事。各地都有支持我們的Primadonna（官方粉絲名），但我覺得台灣Primadonna們最講義氣。」他承諾道：「我們會繼續努力，成為走到哪裡都很帥氣、都能讓人感到驕傲的樂團。」

▲CNBLUE來台多次，鄭容和以流利中文與粉絲互動。（圖／SHOWOFFICE提供）

首日壓軸的CNBLUE選擇以抒情搖滾風格開場，接連演唱〈Royal Rumble〉、〈Stay Sober〉與〈Realize〉，讓觀眾進入CNBLUE另種柔情的音樂世界。李正信向觀眾喊話：「真的真的想念你們！一起開心地玩吧！」姜敏赫則開心地說：「我們又回來了，高雄！是不是說過會很快見面？這麼快就再見面，是不是很開心？」鄭容和則全程以中文互動：「今天能在高雄演出，非常開心，也很榮幸。最近常來高雄，今天特別想讓大家見到一個全新的CNBLUE。」

CNBLUE準備了不一樣的音樂以訴說心聲的歌曲，鄭容和表示：「這些歌是最能代表我們內心深處的歌曲，想透過《BAND KINGDOM》獻給你們。我們想用這些歌曲，訴說我們過去的辛苦、現在的幸福瞬間，以及對未來的期待。在最辛苦的時候，是BOICE（官方粉絲名）抓住了我們。希望你們在感到辛苦的時候，聽到歌曲也能想起CNBLUE會一直握著你們的手。」而他們也不忘自我調侃地說：「我知道大家總是想聽我們說『Everybody跳起來』，但今天很不一樣喔。」本週末連續兩天在高雄巨蛋演出，3日現場仍有少量票券可購買，粉絲千萬不要錯過。