趙露思6年前節目遭經紀人PUA「當眾崩潰痛哭」！　焦慮摳手畫面全播出

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思與經紀公司銀河酷娛的合約糾紛持續延燒，近日網路流出2019年她被迫參與綜藝節目的相關影片，引發輿論譁然。根據微博流傳的影片，當時經紀人以「接不到劇本」為由，強迫她參加某綜藝節目並進行體操表演，導致她在候場區因壓力過大而情緒崩潰。

趙露思槓上經紀公司，列舉公司施暴霸凌、騙錢、威脅封殺等惡行，微博上瘋傳她在2019年上某綜藝節目落淚的片段，據悉，她遭經紀人以「接不到劇本」為由，強迫參加節目，被要求進行體操表演，但由於緊張且不擅長該項目，導致失誤，承受巨大心理壓力，在候場區情緒崩潰、哭泣不止，還不安地一直抓手，經紀人被指多次否定她的演員價值，製造職業焦慮並剝奪自主選擇權，最終導致她陷入自我懷疑，罹患憂鬱症。

▲趙露思2019年被逼上節目。（圖／翻攝自微博）



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事件在網路上持續發酵，許多網友和業內人士紛紛為趙露思發聲，有知情人士透露，銀河酷娛公司約90%的收入來自趙露思的收入，這也可能是公司不願放人的主要原因，演員牟睿妮等人也公開發聲，指出娛樂圈存在系統性壓榨問題，特別是對女性藝人的不公平對待。

對於銀河酷娛則發表聲明，否認所有指控並強調「始終依法履約」，趙露思也火速發文反擊，表示握有「無數錄音和證據」，可證實經紀公司的不當行為，「打官司是個非常長久的事情，也許我到約了都還沒打完，再加上作風和噁心的背後小動作，我會被熬死，我已經花了快十年的青春在這裡了，我不想再跟這些人再糾纏十年，每活一天我都珍惜。」

▲趙露思2019年被逼上節目。（圖／翻攝自微博）