快訊／趙露思罕暴怒開嗆公司：我被熬死！　手握「無數個錄音證據」宣戰

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思2日晚間控訴經紀公司銀河酷娛騙走她205萬人民幣，又威脅封殺，合約糾紛引發關注，3日銀河酷娛方發聲，否認任何違法或違約行為，並強調公司一直以藝人意願為優先，過了10分鐘，趙露思火速轉發，罕見暴怒回嗆：「作風和噁心的背後小動作，我會被熬死！」

▲趙露思再反擊公司。（圖／翻攝自趙露思微博）



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銀河酷娛3日發布正式聲明回應趙露思，否認任何違法或違約行為，並強調公司一直以藝人意願為優先，「尤其在趙露思女士生病之後，考慮到其的身心健康，我司堅持以她本人的意願為第一考慮，積極對外協調各項事務。」更直言公眾人物需謹言慎行，任何不理智的行為都可能損害藝人本人的正面形象，更可能對合作方造成巨大的不利影響。

▲趙露思公司發聲明。（圖／翻攝自趙露思微博）

此外，公司也無奈表示一直在默默地承受巨大的壓力，盡最大努力地減少負面影響和降低損失，並喊話趙露思與公司協商解決，「希望趙露思女士後續勿再通過在互聯網上發布語焉不詳之內容的方式，引導公眾對相關事實產生錯誤的猜測。」

就在公司聲明文發布後僅10分鐘，趙露思隨即以一個「綠茶」表情符號轉發該聲明，直言手上握有無數個證據：「這麼多股東的一個公司 有一個人給我發信息嗎？拳頭永遠打在棉花上，然後靜靜的看著你發瘋。但絕對不會解決你上條微博的任何，私下又讓律師到處搜羅我的證據。指導這個聲明的人去當編劇，塑造出軌家暴男這個角色會很有層次 。」更痛訴：「我已經花了快十年的青春在這裡了，我不想再跟這些人再糾纏十年，每活一天我都珍惜。」

▲趙露思再反擊公司。（圖／翻攝自趙露思微博）