8月6日星座運勢／獅子座財運大爆發！ 天秤小人吃苦果
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：別以責備表達
感情：多加忍讓對方
財運：運勢提升興旺
幸運色：彩虹色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：對新夥伴寒暄
感情：一起規劃旅遊
財運：和氣方能生財
幸運色：紫晶色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：小人自食惡果
感情：持衡自我信心
財運：不宜過度嗜賭
幸運色：櫻桃紅
貴人：天秤
小人：金牛
【土象星座】
工作：理想逐漸實現
感情：少點任性脾氣
財運：轉變理財規劃
幸運色：灰紫色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：避免口角衝突
感情：創造理想感情
財運：結識理財貴人
幸運色：可可色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：報負逐漸實現
感情：體貼溫暖對方
財運：理財並非投機
幸運色：蜂蜜色
貴人：射手
小人：牡羊
【水象星座】
工作：諮詢員工良策
感情：致力化解衝突
財運：財富來自積極
幸運色：藍灰色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：智慧化解刁難
感情：放下糾結執念
財運：多加研究市調
幸運色：茶綠色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：步入全新階段
感情：兩人好好坦白
財運：找尋全新買賣
幸運色：墨綠色
貴人：天蠍
小人：天秤
【火象星座】
工作：開發全新專案
感情：多討對方歡心
財運：檢視開銷問題
幸運色：大理灰
貴人：金牛
小人：獅子
工作：持續保持動力
感情：包容一時情緒
財運：財運非常強盛
幸運色：瑪瑙粉
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：工作克盡職守
感情：迎來全新邂逅
財運：接受眼前損益
幸運色：桃木色
貴人：雙子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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