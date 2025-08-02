林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

記者蕭采薇／台北報導

林逸欣2日與科技業老公Tony甜蜜舉辦婚禮，這場歷經三年疫情延宕的喜宴，終於在親友滿滿祝福中順利完成。林逸欣感性表示：「這是我最幸福的一場演出。」當天她更在婚禮二進時獻上精心準備的小提琴組曲，展現音樂才華，也讓現場掌聲不斷。

▲林逸欣在婚禮上拉小提琴。（圖／欣宇宙音樂）



她親自演奏的曲目橫跨古典與流行、東西方風格，包括《泰伊斯冥想曲》、《Tico Tico》、《Bad Guy》（Billie Eilish）、《開到荼蘼》（王菲）、《我還年輕 我還年輕》（老王樂隊）與《刻在我心底的名字》（盧廣仲），彷彿訴說著她的成長、音樂養成與愛情旅程。演奏過程中更出現閃爆一幕：新郎Tony貼心登台，幫她快速換裝，滿滿默契與甜蜜讓全場沸騰。

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▲林逸欣在婚禮上拉小提琴。（圖／欣宇宙音樂）



婚禮中還有一段特別安排，林逸欣親自剪輯了一支12分鐘的成長影片，在宴席中驚喜播放。畫面取自父母當年拍攝的家庭影像，濃縮滿滿回憶與愛的紀錄，作為獻給家長的感謝禮。

▲林逸欣在婚禮親吻父親臉頰。（圖／欣宇宙音樂）

影片播出時，不少親友感動落淚，也讓爸媽們滿臉驚喜，直說「孩子長大了，真的嫁出去了」，全場氣氛溫馨又催淚。此外，宴會當中也輪播了新人剪輯的照片，把現場座上賓客照片都預先剪了進去，甚至翻出二、三十年前的照片，讓所有影中人驚喜不已。

▲林逸欣與老公Tony登記三年，婚禮卻因疫情延期兩次，喜帖印了三次。（圖／欣宇宙音樂）