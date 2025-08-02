ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Highlight重現15年前《Shock》
15萬網紅爆「被霸凌退伍」
「光晞不能捐」爆紅！丁噹崩潰
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

魏如萱 若盈 Ian 家寧 Andy 馬景濤 金在中 三上悠亞

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

記者蕭采薇／台北報導

林逸欣2日與科技業老公Tony甜蜜舉辦婚禮，這場歷經三年疫情延宕的喜宴，終於在親友滿滿祝福中順利完成。林逸欣感性表示：「這是我最幸福的一場演出。」當天她更在婚禮二進時獻上精心準備的小提琴組曲，展現音樂才華，也讓現場掌聲不斷。

▲林逸欣在婚禮上拉小提琴。（圖／欣宇宙音樂）

▲林逸欣在婚禮上拉小提琴。（圖／欣宇宙音樂）

她親自演奏的曲目橫跨古典與流行、東西方風格，包括《泰伊斯冥想曲》、《Tico Tico》、《Bad Guy》（Billie Eilish）、《開到荼蘼》（王菲）、《我還年輕 我還年輕》（老王樂隊）與《刻在我心底的名字》（盧廣仲），彷彿訴說著她的成長、音樂養成與愛情旅程。演奏過程中更出現閃爆一幕：新郎Tony貼心登台，幫她快速換裝，滿滿默契與甜蜜讓全場沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林逸欣在婚禮上拉小提琴。（圖／欣宇宙音樂）

▲林逸欣在婚禮上拉小提琴。（圖／欣宇宙音樂）

婚禮中還有一段特別安排，林逸欣親自剪輯了一支12分鐘的成長影片，在宴席中驚喜播放。畫面取自父母當年拍攝的家庭影像，濃縮滿滿回憶與愛的紀錄，作為獻給家長的感謝禮。

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣在婚禮親吻父親臉頰。（圖／欣宇宙音樂）

影片播出時，不少親友感動落淚，也讓爸媽們滿臉驚喜，直說「孩子長大了，真的嫁出去了」，全場氣氛溫馨又催淚。此外，宴會當中也輪播了新人剪輯的照片，把現場座上賓客照片都預先剪了進去，甚至翻出二、三十年前的照片，讓所有影中人驚喜不已。

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣與老公Tony登記三年，婚禮卻因疫情延期兩次，喜帖印了三次。（圖／欣宇宙音樂）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林逸欣Tony

推薦閱讀

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

3小時前

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

2小時前

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

5小時前

直擊／韓韶禧美到漏電！男主持人對視2秒：不行了　超狂逆應援千人都有

直擊／韓韶禧美到漏電！男主持人對視2秒：不行了　超狂逆應援千人都有

4小時前

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

11小時前

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手

快訊／太扯！魏如萱小21歲男友才約會若盈　深夜宣布分手

8/2 00:03

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

5小時前

老友沈玉琳倒下搶救中　潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」

老友沈玉琳倒下搶救中　潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」

8小時前

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

2小時前

南半球女王「挨酸外擴下垂」　火大回擊：專心看可以嗎？

南半球女王「挨酸外擴下垂」　火大回擊：專心看可以嗎？

6小時前

直擊／台粉排字強大！濱崎步看到小巨蛋一景象驚呆「喔麥尬」30秒

直擊／台粉排字強大！濱崎步看到小巨蛋一景象驚呆「喔麥尬」30秒

3小時前

歐弟二婚遭爆分居婚變...老婆又神隱　不忍放話「不排除提告」

歐弟二婚遭爆分居婚變...老婆又神隱　不忍放話「不排除提告」

5小時前

熱門影音

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢

韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢
少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂

少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂
魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

看更多

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前30

嘎嬤離世滿百日　蔡阿嘎雨中追思：一切順利圓滿

2小時前176

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

2小時前31

林逸欣婚禮「親自操琴」！新郎Tony暖心上台幫換裝　甜喊：這最幸福的演出

2小時前43

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

3小時前20

15年前「光晞不能捐」畫面再度爆紅　丁噹為1件事崩潰：為什麼不是我

3小時前31

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

3小時前32

直擊／洪榮宏唱一半「捲髮婦人暴衝上台」　她身份曝光超大咖！

3小時前123

直擊／台粉排字強大！濱崎步看到小巨蛋一景象驚呆「喔麥尬」30秒

3小時前21

李翊君連飆瓊瑤金曲　一開口康康嚇傻：你是唱對嘴嗎？　

3小時前0

Highlight重現15年前《Shock》！　台下超猛應援聲震撼4人：太厲害

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」
    3小時前2628
  2. 趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司
    2小時前346
  3. 林逸欣老公首露面：私下叫她老闆
    5小時前81
  4. 直擊／韓韶禧電力太強！男主持人對視2秒：不行了
    4小時前4813
  5. 溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領！
    11小時前2426
  6. 魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！
    8/2 00:039087
  7. 康康認與嫩妻分房睡　鬆口「和沈玉琳有同樣隱疾」
    5小時前82
  8. 老友沈玉琳倒下搶救中潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」
    8小時前4828
  9. 林逸欣婚禮老公暖心「上台幫換裝」
    2小時前61
  10. 南半球女王「挨酸外擴下垂」　火大回擊
    6小時前2611
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合