Ian若盈、魏如萱三角戀掀討論　女星：搞不好三人聯手演了一齣戲

記者王靖淳／綜合報導

網紅Ian、若盈交往多年但最近傳出疑遭金曲歌后魏如萱介入感情，小倆口昨（1）日才被目睹騎車約會，不料深夜卻同步發文宣布分手，三角關係引發外界討論。為此，女星雙胞胎依依事後也在臉書發文談論此事，同時也列出3疑問指出：「因為事實的真相根本沒有人知道。搞不好三人聯手演了一齣戲？」

▲Ian、若盈及魏如萱的三角關係引發討論。（圖／翻攝自Facebook）

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談到Ian、若盈以及魏如萱的三角關係，依依分享自己對網友反應的觀察，她透露有看到不少人表示失望，甚至留言稱「 讓當初維護若盈的我狠狠被打臉」、「 現在知三當三的⋯換人了？」、「 可惡我被她那清純的臉騙了。」為此依依指出有些人以為這些網友終於清醒，但實際上她認為並非如此，「你怎麼能確定自己被打臉了？你怎麼能確定這次的新聞就一定是真的？你怎麼能確定這次自己靠這一點線索的判斷就會是正確的？」

▲依依發文談論Ian、若盈及魏如萱。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）



事實上，魏如萱上個月28日才透過經紀人認愛Ian，「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。關於網路上一些猜測，能理解那些情緒，但她沒有介入任何人的關係，也從未想傷害誰。感謝大家的關心！後續懇請大家給予藝人更多私人空間。」消息曝光後，若盈不認分手，並表示和Ian處於冷靜期，昨（1）日還被網友目擊騎車約會，但卻在深夜雙雙宣布分手，令三人的關係再度受到外界關注。