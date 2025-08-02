老司機凍未條！「AV人妻」白石茉莉瘦成美貌巔峰　成人展貼身教學

記者吳睿慈／綜合報導

2025 TRE台北國際成人展將於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大登場。主辦單位邀來153藝能的超人氣偶像七森莉莉、永遠的性感媽媽白石茉莉奈、被譽為真偶像系美少女的小湊四葉，以及S1王道美少女代表榊原萌，4位話題女優齊聚一堂，特別打造讓人臉紅心跳的「五感盛宴」。

▲七森莉莉想與粉絲一起釣魚。（圖／AV8D提供）



超人氣偶像七森莉莉可愛表示這次特別學自我介紹裡有「森七七」的口號，希望大家可以一起大聲喊。她向粉絲喊話：「我雖然看起來偏冷酷，但實際上跟我說過話的人都覺得我很好親近。」分享會保持最佳體力和粉絲互動，許願可以握著粉絲的手一起釣魚。

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▲人妻身份的白石茉莉奈瘦身成功後，來台參加成人展。（圖／AV8D提供）



「巨乳人妻」白石茉莉奈成功瘦身後，美貌再創新巔峰，睽違6年再次參加成人展，特別為粉絲準備中文小驚喜，希望可以讓大家都認識「白石媽媽」讓粉絲感受來自於母性的魅力。這次的粉絲互動，讓白石媽媽握著你的手教你認識五十音，讓你畢生身難忘。」

白石茉莉更透露：「我的生日是8月10日，這次在TRE的展會中將迎來39歲，還是3開頭的最後一年，今年夏天將會是印象最深刻的一年，也會在TRE台北國際成人展中慶生。」

▲小湊四葉擁有夢幻外貌。（圖／AV8D提供）



偶像系美少女小湊四葉有著近乎漫畫少女的夢幻外貌，她害羞表示：「我最近特別學了『可愛』這個詞，想對粉絲說你們真的很可愛！」在活動中小湊四葉化身女主角，現場喊話粉絲：「可以牽你的手嗎？」她熱愛狗狗、護膚、美體和舞台劇，堪稱生活儀式感滿分的女優代表。她說最喜歡貼心的人，「當粉絲眼神裡閃爍著喜歡我的感覺時，我真的能感受到，這讓我很幸福。」

▲榊原萌首度參加成人展。（圖／AV8D提供）



首次登上成人展舞台的榊原萌，清新甜美，她興奮表示：「我聽說台灣美食很多，粉絲也很溫柔，我想要來場美食＋戀愛之旅！」她點名理想型：「溫柔、專情、高大、有肌肉的台灣男生，我會一眼愛上！」還學會了「愛你們喔～」準備與粉絲打招呼，也特別期待「和大家一起射擊互動，這一定超好玩！」