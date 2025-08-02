安宰賢被整「當場爆哭不止」！　李珉廷暖送祝福：願你遇到好人

記者張筱涵／綜合報導

韓星安宰賢自2020年與具惠善離婚後，沉潛好一陣子才逐步回歸演藝圈。近日參與綜藝節目《Heart on Wheels》，正逢生日當天拍攝，節目團隊與成員精心策劃驚喜橋段，最終爆哭且收到了溫暖禮物。

▲安宰賢得知其他人其實沒有吵架，只是驚喜時瞬間爆哭。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain）



在8月1日播出的節目中，成員李珉廷、BOOM、金正賢、金在元，以及嘉賓歌手永卓一同前往全羅南道高興郡牛島拍攝。不料在節目中段，李珉廷與金在元突然爆發衝突，氣氛一度劍拔弩張，安宰賢則夾在中間不知所措，默默安慰眾人、調解情緒，然而最後才揭曉，這一切其實是一場為壽星精心設計的「假爭執」惡作劇，目的就是要給安宰賢一個難忘的生日驚喜。

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▲安宰賢哭得太慘，其他人紛紛上前安慰。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain）



在眾人一聲「生日快樂」後，蛋糕登場、氣氛逆轉，安宰賢終於釋懷淚崩，他哭著說「只要沒吵架就好」，接著收下李珉廷送的禮物和卡片，上面寫著「在拍攝過程中，我發現你是個非常溫暖、細膩又有同理心的人，這兩瓶香水，一瓶是男香、一瓶是女香，也希望你能遇到一個好人。」

▲李珉廷準備禮物和卡片給安宰賢。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain）



雖然他們之間氣氛和樂融融，但影片留言區的觀眾則有不同看法，「覺得要看人玩這種整人的，在這麼單純的人面前大聲嚷嚷、氣到臉紅的這種整人非常失禮，作為觀眾也看得很不悅」、「真的哭得好難過…希望以後別再做這種內容了，太老套了」、「雖然節目就該當節目看看就好，但我還是覺得這種驚喜不怎麼樣」。