家寧遭起訴再發聲！　「極度坦誠就是無堅不摧」網洗版狂罵

記者王靖淳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧、Andy分手後鬧翻，雙方多次隔空交戰「帳本問題」，新北地檢署最近偵結，女方因妨害電腦使用罪被起訴，事後她拍片感謝檢調還清白，後來更爆料曾捉姦Andy跟小三開房間，消息曝光後，掀起不小討論。為此，今（1）日她再度透過社群發聲了！

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧今（1）日透過社群曬出兩張拿手機對著鏡子的自拍照，畫面中只見她身穿一件白色長袖襯衫，隨意將手放在頭上擺拍，並對鏡頭露出微笑，心情似乎不受近期的風波影響。她配文寫道「極度的坦誠，就是無堅不摧」，表示自己不只喜歡這句話，更是拿來實踐在每次在頻道發布的「真相」影片中，同時也強調，「秘月期POPOO只有真相沒有劇本。」貼文曝光後，立刻湧入大批網友洗版吐槽「臉皮厚」、「不用一直秀存在感」、「帳本跟劇本之間，妳選擇了劇本。」

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▲家寧、Andy分手後鬧翻。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

事實上，新北地檢署30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此表示深感遺憾，昨（31）日更在頻道上傳影片感謝檢調還清白，後來又拍新影片開戰Andy，自爆曾目睹對方與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，甚至自認曾有過婚姻美夢，但遭對方拒絕。如今再發文吐近況，再度引發熱議。