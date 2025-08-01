樂天女孩進軍香港！　琳妲準備好美食清單

記者葉文正／台北報導

台灣人氣職棒啦啦隊「樂天女孩」將於8月22日至24日首次受邀參加「2025香港電腦通訊節」，為這場科技盛會注入滿滿青春活力。此次出席成員包含河智媛、岱縈、琳妲、小紫、Kira與KAHO（高橋佳帆），不僅將帶來熱力十足的舞蹈表演，也準備遊戲互動、合照與應援文化展示，與香港粉絲近距離交流。

▲河智媛。（圖／樂天桃猿提供）



琳妲難掩興奮地表示：「以前曾跟著樂天女孩去過香港的足球場和籃球場應援，但這是第一次參加香港展覽，還是在這麼熱鬧的城市，覺得好榮幸也好期待！」她透露，此次展場不僅能與粉絲拍照互動，還安排了現場限定的驚喜橋段，期待粉絲親臨現場同樂。

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▲琳妲準備好美食清單。（圖／樂天桃猿提供）



Kira則分享了對香港的美好回憶：「2023年加入樂天女孩的第一年，就曾跟學姊們來香港宣傳單曲，也去過籃球場應援，當時就感受到香港粉絲的熱情，所以一直期待能再回來工作。」

▲樂天女孩進軍香港。（圖／樂天桃猿提供）



除了展會互動，兩位成員也對香港行程充滿期待。琳妲笑說，期待的東西有點多，已經在筆記裡收藏十幾家茶餐廳與甜品店：「絲襪奶茶、菠蘿油、楊枝甘露，光想就流口水了！」她也希望有時間的話，能造訪海洋公園。Kira則直言，最期待的就是與熟悉的粉絲見面：「每次大家都會從香港帶伴手禮到球場給我，這次換我來找你們了！」



為吸引更多台灣旅客到場，香港電腦通訊節特別推出專屬優惠：持有效旅遊證件可免費入場，前2,000名完成登記者可獲港幣$100場內消費券，還有機會獲得樂天女孩限定應援扇或應援卡。琳妲也向粉絲喊話：「我有準備小驚喜，快約朋友一起來玩，我等你們！」Kira則笑說：「能以樂天女孩身分在香港見到大家真的很難得，希望大家呼朋引伴一起來！」