記者潘慧中／綜合報導

李新除了是男星沈世朋的妻子，也出演過《甘味人生》、《炮仔聲》和《一家團圓》等八點檔。她近日上節目透露，本來是很挑睡眠環境的人，未料近年不但變得很容易睡著，月經還長達8個月沒報到。原以為是年紀大了，結果健檢才發現是身體出狀況！

▲李新近年變得很易睡。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



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李新在《醫學大聯盟》表示，以前是會挑環境睡覺的人，不料近年「走哪裡睡哪裡」，而且都能熟睡到流口水。除此之外，還會伴隨掉頭髮，手腳冰冷。

▲李新還伴隨掉髮、手腳冰冷。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



本來以為是年紀大才會陸續出現一堆毛病，「但是還好我後來去做健康檢查」，李新才發現是甲狀腺出問題，「橋本氏甲狀腺炎」，原來是因為甲狀腺低下，導致她非常易睡。

▲李新慶幸有做健檢。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



同一時間，李新甚至長達8個月沒有生理期，但沈世朋當時不在台灣拍戲，所以根本不可能懷孕。一度陷入恐慌的她，幸好在吃了醫生開的藥物後，便終於迎來大姨媽，「舉國歡慶！會有想放鞭炮的衝動！」

▲李新還一度長達8個月沒來月經。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）