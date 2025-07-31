失明正宮被小三用熱水燙死！　天心韓國尪街頭告白讓她當場噴淚

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，當年她澆熱水燙死元配、砸電鍋殺夫，被稱為「地獄小三」，在母親往生後，六個孩子必須自力更生，大姊帶著五個弟妹在生活夾縫中求生存。今（31）日該劇舉辦首映會，所有主演群都一同出席。

▲《我們六個》舉辦首映記者會。（圖／記者徐文彬攝）

天心、馬志翔、林雨葶、游珈瑄、潘親御、阮柏皓、吳采庭、何潔柔、蕭晴曦、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎今（31）日一同出席《我們六個》首映記者會，劇中原型人物六個小孩的大哥林作賢、二哥林作逸以及老五林青瑩也一同現身觀看片花。

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▲《我們六個》舉辦首映記者會。（圖／記者徐文彬攝）

天心在《我們六個》中飾演家中的精神支柱媽媽「郭富美」，雖然雙眼幾乎全盲，但仍會用心聆聽、對待家中的孩子，無奈有了小三的介入，對方甚至侵門踏戶住進家中，所有的委屈只能往肚子裡吞，最終還被以熱水燙死，讓她看完片花後，淚崩直呼「殺青一年了，後座力還很強，宣傳到現在才發現自己其實很愛哭」。

▲天心與馬志翔飾演夫妻。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，天心多次在記者會上哭紅雙眼，同時又當起照顧其他演員的角色，幫忙傳遞衛生紙，被問到戲裡情緒很重，怎麼跟韓國老公訴說時，她分享了夫妻倆的一段故事，表示最近當地天氣很奇怪，熱到老公的臉都像煮熟的蝦子，整個人都在噴汗。

▲天心與馬志翔飾演夫妻。（圖／記者徐文彬攝）

隨後，天心的老公脫口一句「老婆，妳辛苦了」，原來是丈夫想到去年的這個時候，她正在拍攝《我們六個》，但老公自己卻待在家裡吹冷氣，這一句簡單的關心，讓她噴汗又噴淚，講著講著又一次在訪問期間落淚，直呼「很感謝老公共情」，更因為好不容易讓所有演員齊聚一堂，加上三位原型人物現身，讓她更加感動，感性說道「覺得一家人團圓了」。

▲天心與馬志翔飾演夫妻。（圖／記者徐文彬攝）