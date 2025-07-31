62歲國民阿母「狂傳訊息給前男友」　痴戀8年不忍了...1招再示愛

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「國民阿母」的62歲台語歌手嬛嬛，近日推出新專輯《癡心女王》，是為了給分手8年的前男友看，證明對他用情之深，極度癡心。

▲嬛嬛近日推出新專輯《癡心女王》。（圖／好幸福歌友會提供）

嬛嬛坦承，8年前跟男友分手後，一直有傳訊息給對方，但對方完全不回覆，對於這段逝去的戀情，她選擇花一年時間，製作專輯來療傷。這8年她未再結交新男友，以滿檔的工作，填補受傷的心，除了唱歌，也花許多心力在慈善事業。

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而嬛嬛有2個兒子，大兒子在國外，小兒子孟杰也在歌壇闖蕩，在樂團「撞克茫克」中擔任貝斯手，這次嬛嬛新專輯中，孟杰寫了一首輕快搖滾風格的歌曲〈癡心神仙阿母〉，母子合作，象徵愛的傳承，嬛嬛說，癡心感傷的同時，生活，工作中，也與歡樂共存，跟兒子合作，令她格外感動。

▲▼嬛嬛找來兒子孟杰（右1）、還提攜癡心三王子合唱（下圖）。（圖／好幸福歌友會提供）

此外，新專輯也提攜後輩「癡心三王子」陳塏瑞，呂志國，林家男等3位男歌手和她合唱〈癡心的證明〉，另一首〈癡心的路上〉MV中，也邀粉絲入鏡演出，今年62歲的嬛嬛表示，聽到工作伙伴及乾兒子們叫她一聲「阿母」，是她極大的快樂泉源，少了愛情，親情及友情卻豐富了她的人生。