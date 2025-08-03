8月3日星座運勢／金牛事業登頂！天秤財運大發 雙子累趴喊救命
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：加強內部管理
感情：喪失最初熱忱
財運：情勢不利投資
幸運色：番茄紅
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：過於精疲力盡
感情：避免一廂情願
財運：分析理財數據
幸運色：抹茶綠
貴人：雙子
小人：天秤
工作：穩定步步為營
感情：一起享用美食
財運：正偏財運旺盛
幸運色：亮面橘
貴人：巨蟹
小人：射手
【土象星座】
工作：合夥同步意見
感情：佛系相處模式
財運：尋求專業理員
幸運色：金銀色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：衝刺名列前茅
感情：順利解開誤會
財運：誤信外界誤導
幸運色：淺紫色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：找尋新的夥伴
感情：相互寒暄問暖
財運：理財盡力而為
幸運色：寶藍色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【水象星座】
工作：順利完結難題
感情：放下罣礙追求
財運：審查每筆交易
幸運色：暗紅色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：減少業務過失
感情：熱情消退平淡
財運：破財多加注意
幸運色：淺灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：付出別想得失
感情：控制自己情緒
財運：財務亡羊補牢
幸運色：莓果色
貴人：射手
小人：金牛
【火象星座】
工作：不宜過度焦急
感情：捨棄紛擾亂心
財運：控制衝動花費
幸運色：香檳金
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：生意逐漸興隆
感情：參考家人想法
財運：積累過多壓力
幸運色：藕粉色
貴人：摩羯
小人：雙子
工作：學習同業策略
感情：冷靜應對爭執
財運：花錢大手大腳
幸運色：青綠色
貴人：處女
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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