沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳近年忙碌拼事業，不料昨（29日）驚傳身體亮紅燈，住進三總加護病房，對於病因眾說紛紜，據傳可能是猛爆性肝炎，不過有消息人士指出，除了肝臟方面的問題，醫療團隊也在了解他的胰臟有無異常。不過說法相關人等均未有人出面證實。稍早，沈玉琳助理私下透露最新情況，據悉報告今會出爐，「目前都還在觀察，要等報告。」三總則回應：「屬於病人隱私不便回應。」

▲沈玉琳健康狀況令外界擔憂。（圖／資料照／記者李毓康攝）

沈玉琳身邊親友目前都未出面回應，包括老婆芽芽、好友潘若迪、小鐘都沒回訊息，昨天僅透過助理表示，因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。今有消息人士指出，醫療團隊昨收治沈玉琳後，改善症狀同時也試圖釐清病因，除安排各科會診，並進行多種精密儀器檢查，而目前除肝臟的狀況之外，也不排除胰臟方面的疾病，特別是他入院前多種徵兆，例如暴瘦、黃疸等，雖可能是肝炎，但也和胰臟癌相似，團隊正全力搶救。

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據指出，沈玉琳原本體重大概在78至80公斤左右，從2024年9月起刻意減肥，曾在1個月內減掉8公斤、2個月內瘦10公斤，到今年7月時已瘦到63公斤，等於10個月便減重17公斤，速度非常快。