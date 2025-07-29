港女星突病倒「拔罐放血」超嚇人　IG曬血跡照嘆：慶祝還有命

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞歌后李幸倪（Gin Lee）近幾年在香港樂壇大放異彩，2024年橫掃各大音樂獎項，包括新城勁爆頒獎禮、叱咤樂壇流行榜、十大中文金曲頒獎音樂會等，連奪三座女歌手金獎，一舉登上「大滿貫女歌手」寶座，人氣與實力雙收。然而就在事業如日中天之際，她近日卻在社群透露出讓粉絲擔憂的身體異狀。

▲李幸倪2024年橫掃香港樂壇獎項。（圖／翻攝自李幸倪Instagram）

李幸倪日前在IG限時動態貼出一張躺在病床上接受拔罐療程的照片，還露出腰部，看得出身體狀況不容小覷。她寫下：「今天我慶生，慶祝我還有生命。」讓人不禁為她的健康捏一把冷汗。緊接著又曬出一張沾滿鮮血的紙巾照片，並說：「長知識，原來這條好像鼻涕的物體就是沾黏。」同時透露「今天放了很多血」。

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▲李幸倪身體出狀況，曬出拔罐放血的照片，相當怵目驚心。（圖／翻攝自李幸倪Instagram）

李幸倪出道之路並不順遂。從馬來西亞隻身來港追夢的她，曾住在小套房，銀行戶口只剩下1000元港幣（約3800元台幣），生活過得相當拮据。她坦言早年因為壓力過大，導致長期失眠：「以前我長期失眠，還會做惡夢，好像沒有休息過」。所幸後來透過接觸身心靈課程、閱讀靈修書籍及學習冥想，才逐漸走出陰霾。