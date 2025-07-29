《穿著Prada的惡魔2》劇照曝　76歲梅莉史翠普依舊時髦網傻：只有我老了

文／妞新聞

「時尚產業神作」、「職場教科書」真的回。來。啦！改編自勞倫維斯貝格爾原作小說的《穿著Prada的惡魔（The Devil Wears Prada）》，在2006年上映直接賣破3億美元超狂票房，時隔將近20年後的2025年，確定正式翻拍續集，雖然要等到2026年5月才會正式上映，近日流出的主角劇照、拍攝目擊影片已經讓全球沸騰啦！

「小安」離職雜誌圈後？

《穿著Prada的惡魔2》雙女強人大戰

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多年後推出的《穿著Prada的惡魔2》，嶄新故事的時間線當然也跟著現實時代推進，在紙本出版業走向黃昏，曾經引領時尚圈脈動的雜誌《Runway》也面臨數位化、產業變動的轉型危機，而離開媒體業的「時尚助理艾蜜莉」已經銳變成精品集團高層，2位女強人的再次對決地位已經不同以往，究竟會激盪出什麼火花？是不是超期待呢？

當然，需要演出延伸故事，主要的3大角色：雜誌總編米蘭達「梅莉史翠普」、藝術總監奈傑爾「史丹利圖奇」以及女主角安海瑟薇確定回鍋，首批劇照也在近日在SNS上瘋傳，今年已經高齡76歲的梅莉史翠普穿著長風衣，內搭紫色上衣＋咖色皮裙、戴著墨鏡走在街頭，再加上「標誌性的」一頭白髮，任誰看都是當時叱吒風雲的時尚女魔頭，時光彷彿從沒流動過，讓大批網友傻眼：「是吃防腐劑嗎？」、「20年後只有我老了！」、「這配色只有米蘭達能駕馭。」

▲安海瑟薇拍攝畫面現場曝光。（圖／X@Marchigüe Crave 、IG@annehathaway）



而早已不是當年小菜鳥「小安」的安海瑟薇，在續集中穿著時髦不失正式感的褲裝套裝，俐落又氣場全開，不過歪頭夾著手機趕路中的照片，還是一秒重現了當時的名場面，許多民眾也在紐約街頭目集到拍攝現場，在精彩對戲後，演員們還不忘對樓下聚集的觀眾線上飛吻，超親民。

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