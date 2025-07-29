魏如萱親妹凌晨發聲！　「有些誤解，是無法解釋的痛」

記者劉宜庭／綜合報導

42歲魏如萱（娃娃）昨（28日）認愛小21歲的網紅Ian，強調是在雙方都單身的狀態下交往，引發外界議論聲浪。妹妹魏如昀今凌晨發文，「有些誤解，是無法解釋的痛」，雖然隻字未提姊姊，但仍不免引發外界聯想。

▲魏如昀發文。（圖／翻攝自魏如昀IG）



魏如昀從選秀節目《超級星光大道》出道，追隨親姊魏如萱腳步踏入演藝圈，常在社群網站分享生活點滴的她，今凌晨突透過IG限時動態發出白底黑字文章寫道：「有些故事不是你看到的那樣，風從哪裡吹來，就往哪裡傾聽，可是風沒說話。」

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▲魏如昀是娃娃的妹妹。（圖／翻攝自魏如昀IG）

接著，魏如昀也說：「有些傷不是喊痛才算傷。有些誤解，是無法解釋的痛。希望你們的聲音，不是她的傷口。」雖然她並未明說文中的「她」是誰，也隻字未提姊姊，但仍不免引發外界揣測與聯想是否有關。

魏如萱與Ian年齡相差小21歲，認愛時強調：「男女雙方都是在單身狀況才開始交往的。」然而網紅若盈卻反擊發聲表示自己和男友Ian目前還處於冷靜期，雙方各說各話，三方的分手、交往時間線更是撲朔迷離，令外界霧裡看花。

▲Ian（左起）、若盈、 魏如萱。（圖／翻攝自若盈、魏如萱IG）