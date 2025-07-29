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小S爆10月重回螢光幕！　老爸吳宗憲亂砲炎上…吳姍儒傳請辭節目

小S回歸倒數／獨家！吳姍儒報金鐘生嫌隙　小S傳10月重回螢光幕

▲小S因為大S驟逝，停工半年修復心情，近來傳出她已準備好回歸主持工作。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

小S和吳姍儒日前才因《小姐不熙娣》報名金鐘獎而產生風波，除了吳宗憲在對岸開直播砲火波及大小S，造成吳家和徐家嫌隙外，吳姍儒也因在節目上踩了《折腰》男星劉宇寧的照片而引發眾怒。眼見紛擾不斷，傳出吳姍儒有意請辭該節目，小S則可望在10月金鐘獎前後復出。

面對《小姐不熙娣》引發的風風雨雨，小S保持沉默，對外表示不回應，但她還是很關心節目走向，常常會向製作人B2詢問收視率、製作內容等。但她一邊療傷還要一邊照顧徐媽，復出進度一直卡關，不過最新消息指出，小S有望在10月回歸。

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小S回歸倒數／獨家！吳姍儒報金鐘生嫌隙　小S傳10月重回螢光幕

▲小S（左）和派翠克（右）搭檔主持越來越有默契，互動受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自派翠克臉書）

醞釀復出　金鐘返舞台

小S因大S逝世向製作單位告假半年，其實早在今年6月就有復出的打算，但因身心狀態還沒調適好，於是又往後延期，但她逐漸恢復中，6月底還為二女兒Lily籌備畫展，藉由一點一點進步，讓自己能夠回到舞台。

小S回歸倒數／獨家！吳姍儒報金鐘生嫌隙　小S傳10月重回螢光幕

▲小S（左）為了二女兒的畫展，近期難得露面，氣色已經恢復得很好。（圖／翻攝自IG）

畢竟小S現在是徐家的支柱，且主持節目也是大S一直鼓勵她做的事。據悉，今年金鐘獎會安排緬懷大S的橋段，也希望小S出席，因此選在10月金鐘獎前回到舞台上，一切都順理成章。

而小S復出的想法，其實早就透露了端倪，她社群最近一篇貼文，除了向姐姐大S訴說心情外，提到要振作的決心，「珊（大S），接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？」

小S回歸倒數／獨家！吳姍儒報金鐘生嫌隙　小S傳10月重回螢光幕

▲吳姍儒（左）代班《小姐不熙娣》卻連爆爭議，傳出有意提前請辭。右為派翠克。（圖／鏡週刊提供）

老爸亂砲　炎上萌辭意

原本說好代班半年的吳姍儒，近來才因在節目上踩了中國大陸紅星劉宇寧的照片而遭炎上，雖然已經發文道歉，製作單位也將引發爭議的集數下架，但依舊無法平息輿論怒火。加上吳姍儒從4月開始主持後，負面新聞頻傳，老爸吳宗憲還因直播砲火四射，讓她和小S原本沒交集的關係陷入尷尬局面，近日傳出她萌生辭意，打算在確認小S回歸的時間後，就退出節目。

小S回歸倒數／獨家！吳姍儒報金鐘生嫌隙　小S傳10月重回螢光幕

▲吳宗憲開直播批評徐家姐妹，讓小S跟吳姍儒之間產生矛盾。（圖／翻攝自吳宗憲抖音）

之前才傳出，小S極度不樂意和吳姍儒捆在一起報名金鐘獎，吳宗憲還說，「吳姍儒主持的集數不夠，可能無法報名」，也就是要放棄以《小姐不熙娣》一起報名的決定。只是本刊獲得的內部消息指出，報名表早就送出去，現在根本不可能改名單，未來若是入圍，恐怕還是有機會在典禮上碰面。

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