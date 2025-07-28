與汪蘇瀧撕破臉！張碧晨3首歌突網易雲刪「原唱」標識　平台回應了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸歌手汪蘇瀧和張碧晨因誰是《花千骨》插曲〈年輪〉原唱一事，在微博公開撕破臉，網易雲音樂平台28日下午的操作再度引發爭議，平台短暫移除了歌手張碧晨〈年輪〉、〈夢幻誅仙〉及〈下一秒〉三首歌曲的「原唱」標識，消息一出立刻就引發了討論。

▲張碧晨、汪蘇瀧因夯曲〈年輪〉鬧翻。（圖／翻攝自張碧晨、汪蘇瀧微博）

根據陸媒報導，平台於28日下午5時30分左右進行調整，將張碧晨版本改為僅標註「演唱者」，而同曲目的汪蘇瀧版本則保留「原唱」標籤。此舉立即引發網路熱議，平台隨後於約50分鐘後恢復張碧晨的原唱標識，部分用戶界面甚至出現「雙原唱」標註。對此爭議，網易雲客服回應稱為「系統展示問題」，目前已完成修復。

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▲〈年輪〉等曲子的原唱標籤被平台拿掉，後來又復原。（圖／翻攝自微博）

這次的〈年輪〉原唱之爭的延燒，起因於網紅「旺仔小喬」過往的言論被翻出，他曾公開表示張碧晨是〈年輪〉的唯一原唱，此說法引發汪蘇瀧方的不滿。7月25日，汪蘇瀧工作室宣布收回〈年輪〉授權，並主張「雙原唱」的立場，與此同時，張碧晨工作室則發表聲明，堅持其為「唯一原唱」，並宣布不再演唱該曲。

雙方在此爭議中各執一詞。張碧晨方表示，2015年簽約時未被告知存在「雙版本」，合約中也無雙原唱約定，她的版本發行時間早於汪蘇瀧版本，同時擁有〈年輪〉永久演唱權。汪蘇瀧方則提出，創作初期即規劃男女雙版本，並有證據支持，作為詞曲著作權人有權收回授權，隨後工作室25日深夜再度強調，詞曲創作權從未旁落，但呼籲「希望紛擾止於今夜」，展現出體面。