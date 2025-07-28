汪小菲麻六記出事！顧客吃完「喉嚨疼痛」驚見白霉斑　陸Costco急下架

記者田暐瑋／綜合報導

汪小菲是大陸「麻六記」餐廳的創始人，近日卻爆出產品出現粉餅發霉、異味等品質問題，大陸Costco緊急下架商品，部分消費者接觸後出現喉嚨疼痛等不適症狀，引發社會廣泛關注。

大陸Costco近日接獲深圳、寧波的顧客反應，到賣場購買麻六記酸辣粉後，發現產品出現粉餅發霉、異味等品質問題，購買的2025年6月16日生產批次產品出現白色霉斑，部分消費者接觸後出現喉嚨疼痛等不適症狀，連帶上海分店都緊急下架商品，上海門市工作人員證實此事，但具體原因並未說明。

▲汪小菲的麻六記出事。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，麻六記酸辣粉代工廠7月27日發布聲明，承認問題出在2025年6月16日、18日生產的產品，主要原因是生產過程中消毒環節未完善，導致產品受到環境細菌污染，已啟動全面召回機制，承諾承擔退貨費用及相關賠償。然而，截至7月28日，品牌方麻六記仍未就此事件做出任何公開回應，其官方旗艦店客服僅表示「商超合作由獨立團隊運營」，迴避品質問題的具體說明。

事實上，這並非麻六記首次捲入食安爭議，2024年8月曾有消費者投訴產品中含異物，當時品牌方以「造謠團體」為由否認質量問題，今年初更在小紅書、黑貓投訴平台累計超過百條投訴，涉及霉變、包裝漏氣等問題。

▲汪小菲和張蘭創立的麻六記不只一次出包。（圖／翻攝自微博）