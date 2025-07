合體「英倫大咖歌手」開唱！　「台上緊擁」安吉嗨炸：太興奮了

▲安吉合作英倫唱作暖男享利莫迪。(圖/索尼音樂提供)



記者翁子涵/台北報導

ANGIE安吉日前受邀擔任以暈船神曲〈drunk text〉紅遍全球的英倫唱作暖男享利莫迪(Henry Moodie)的Zepp New Taipei演唱會嘉賓,她喜出望外表示:「我太興奮了!也覺得好榮幸!因為這是我第一次和國際歌手一起合作。」安吉與享利莫迪合唱另一首溫暖歌曲〈pick up the phone〉,兩人的演出成功帶動全場氣氛,帶領爆滿歌迷一起合唱,兩人展現十足默契,唱畢亨利莫迪對安吉送上大擁抱,全場尖叫久久不停。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼安吉受邀擔任英倫唱作暖男享利莫迪演唱會。(圖/索尼音樂提供)

在演出前的彩排,安吉與亨利莫迪首次碰面,彩排過程十分順利,亨利莫迪更是不時關心安吉的演出狀況,讓安吉表示;「他人好善良、很溫暖、很親切,真的是英倫暖男。他都顧到我的感受,我都差點忘記他這是他第一次來台灣,我應該多照顧他才對!」

安吉也準備了珍奶和炸雞味道的面膜送給亨利莫迪,讓亨利莫迪大呼特別。而安吉在亨利莫迪演唱會尾聲登場,全場粉絲驚呼不已,將〈pick up the phone〉改為男女合唱版本,帶動全場大合唱,安吉也開心表示:「亨利莫迪太棒了,請再多多來演出!」

安吉表示,透過串流神曲〈drunk text〉認識了亨利莫迪這位創作歌手,「我被他的創作能力圈粉,我覺得好有張力,是我非常喜歡的歌曲風格,我希望我也可以寫出這麼感人的歌。」沒想到這次可以同台合作,安吉非常認真準備合唱曲目〈pick up the phone〉,反覆練習,希望能在演唱會上展現最好的詮釋,她說:「〈pick up the phone〉是一首很正能量的歌曲,也是一首很適合跟觀眾互動的歌,我很開心可以跟他合唱這樣溫暖的歌。」