合體「英倫大咖歌手」開唱！　「台上緊擁」安吉嗨炸：太興奮了

▲安吉合作英倫唱作暖男享利莫迪。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

ANGIE安吉日前受邀擔任以暈船神曲〈drunk text〉紅遍全球的英倫唱作暖男享利莫迪（Henry Moodie）的Zepp New Taipei演唱會嘉賓，她喜出望外表示：「我太興奮了！也覺得好榮幸！因為這是我第一次和國際歌手一起合作。」安吉與享利莫迪合唱另一首溫暖歌曲〈pick up the phone〉，兩人的演出成功帶動全場氣氛，帶領爆滿歌迷一起合唱，兩人展現十足默契，唱畢亨利莫迪對安吉送上大擁抱，全場尖叫久久不停。

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▲▼安吉受邀擔任英倫唱作暖男享利莫迪演唱會。（圖／索尼音樂提供）

在演出前的彩排，安吉與亨利莫迪首次碰面，彩排過程十分順利，亨利莫迪更是不時關心安吉的演出狀況，讓安吉表示；「他人好善良、很溫暖、很親切，真的是英倫暖男。他都顧到我的感受，我都差點忘記他這是他第一次來台灣，我應該多照顧他才對！」

安吉也準備了珍奶和炸雞味道的面膜送給亨利莫迪，讓亨利莫迪大呼特別。而安吉在亨利莫迪演唱會尾聲登場，全場粉絲驚呼不已，將〈pick up the phone〉改為男女合唱版本，帶動全場大合唱，安吉也開心表示：「亨利莫迪太棒了，請再多多來演出！」

安吉表示，透過串流神曲〈drunk text〉認識了亨利莫迪這位創作歌手，「我被他的創作能力圈粉，我覺得好有張力，是我非常喜歡的歌曲風格，我希望我也可以寫出這麼感人的歌。」沒想到這次可以同台合作，安吉非常認真準備合唱曲目〈pick up the phone〉，反覆練習，希望能在演唱會上展現最好的詮釋，她說：「〈pick up the phone〉是一首很正能量的歌曲，也是一首很適合跟觀眾互動的歌，我很開心可以跟他合唱這樣溫暖的歌。」

