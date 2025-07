韓網熱門／人生最有趣的《PRODUCE 101第二季》　35經典：全都記得

記者張筱涵/綜合報導

南韓娛樂圈一直以來都有陸續推出選秀節目,但引領起風潮的說是《PRODUCE 101》也不為過,成功推出I.O.I後,第二季改作男生版本,瞬間爆紅,當時所有社群平台都在討論裡面的參賽者,最後一集收視率更突破5.197%,網友也稱之為「最有趣的選秀」,並寫下許多經典瞬間。

【《PRODUCE 101 第二季》當時人生真的超有趣的熱門文】

因為太沉迷《PRODUCE 101第二季》,完全忘記現實生活,那段時間真的覺得人生超有趣。每天都在看直拍、確認排名、找爆料……

下面是我用Google搜出來的當年很有名的圖,只看這些也覺得超有趣,根本是寶藏倉庫。練習生們的實力也不錯,綜藝感、大眾性、話題性都有,連粉絲評價時出現的歌曲也也是話題性爆棚。當然,也有很多聲浪,爭議也超多,有時真的很累,但那時真的太好玩了,偶爾會想念,希望又能出現這種讓人完全陷進去的綜藝……

國民製作人是寶兒





Wink男





張文福登場





小雞練習生





Chewing Gum





綜藝角色出現





Reaction滿分角色登場





Welcome to the Hollywood





積極人生角色





這個只是太好笑所以放上來





我看過的三角形中最怎樣怎樣的那個





Ta Ta Ta~





升上A級撞到門的安炯燮





Hooou~





朴佑鎮 性感寶貝我們鎮





Sorry Sorry 第二組





傳說中的〈NEVER〉





真男人





禹真榮瘋了吧





〈萬歲〉唱得超好……





風間和小新





尹智聖的妹妹





柳善皓的三食五餐





「肚子餓」面膜





怕生的隊長





白饅頭





鬼怪惡作劇





突然的惡作劇





李宇鎮與姜丹尼爾





非常喜歡黃旼炫的柳善皓





嘉熙老師的當頭棒喝





每次看到都覺得喝得很勉強的汁





柳善皓和賴冠霖的〈Trouble Maker〉





在我心裡~收藏!





金鍾炫震撼的淘汰(社群網站整個炸了)

|網友留言|

1. 哈,真的超好笑超好玩

2. 哇我明明沒有特別追《PRODUCE 101第二季》,但我幾乎都知道

3. 我全都記得哈哈哈哈哈哈!連那個三角形也是哈哈哈!

4. 起雞皮疙瘩了!真的很細節的部分都記得

5. 2017年就是《PRODUCE 101第二季》的時代

6. 我那時候正好沒在工作,真的燃燒人生在追這個,每天都多巴胺爆棚睡不著

7. 人生中從來沒那麼希望一個人成功過哈哈哈

8. 邊哭邊練舞的金在煥、穿黑褲摸大腿的姜丹尼爾,啊…我的Pick們

9. 金在煥擦口紅然後瘋狂奔向黃旼炫的那幕哈哈

10. 竟然沒有傳說中的〈Shape of You〉

11. 李碩薰「請有禮貌地說話」!

12. 每次看選秀都覺得沒有人比得上邕聖祐的綜藝感,顏值實力都在線,還是綜藝角色擔當

13. 那時真的超級超級好看……我還休學一路追到Wanna One活動,完全不後悔

14. 那時候感覺所有女生都在討論《PRODUCE 101第二季》,真的很有趣

15. 多巴胺爆棚啊!還記得賴冠霖從第二名掉到第20名哈哈哈

16. 當時真的很喜歡善皓旼炫…善皓現在是《兩天一夜第四季》的固定主持人也很神奇

17. 真的!我沒有在迷偶像的也覺得很好看

18. 因為張文福看的,結果就這樣陷入《PRODUCE 101第二季》,真的很幸福啊我的人生

19. 邕聖祐的「肚子餓」面膜看幾次笑幾次

20. 倒數三周的時候真的超刺激的!我那時候真的非常投入

21. 真的是多巴胺爆發的時期,現在也會找來看

22. 那時候還在念高中更有趣了,每天都聚在一起聊《PRODUCE 101第二季》

23. Ta Ta Ta真的是我人生中笑得最快樂的時候