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E級女星敷面膜「整臉像十級火災」！　險毀容近照曝光

記者王靖淳／綜合報導

香港女星黃婧靈擁有甜美外型以及傲人E級上圍，最近因敷面膜引發嚴重過敏差點毀容，導致她在颱風日當天冒著風雨急奔醫院，事後也透過IG曬出近照向外界報平安，同時也無奈表示：「整張臉就像長期處於十級火災中一樣。」

▲▼黃婧靈。（圖／翻攝自Instagram／krysellawong）

▲黃婧靈敷臉後出事。（圖／翻攝自Instagram／krysellawong）

黃婧靈表示自己已經完全康復，同時也坦言，雖然情況已經好轉，但她仍想藉此提醒大家，注意皮膚過敏的嚴重性。她形容，這次的臉部過敏，讓她的皮膚像經歷十級火災，不但紅腫且疼痛，還伴隨有傷口和濃稠的分泌物，這樣的情況讓她無法上妝，甚至無法塗抹防曬。

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▲▼黃婧靈。（圖／翻攝自Instagram／krysellawong）

▲黃婧靈會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／krysellawong）

談到過敏，黃婧靈強調，身體的過敏不容忽視，並提醒大家皮膚過敏與身體發炎的關聯。她認為發炎是慢性病的先兆，並呼籲大家要重視每次的皮膚敏感。黃婧靈指出，除了看醫生外，還有一些健康習慣可以幫助改善情況，她認為多喝水、保持健康飲食、早睡早起、不要吃刺激性食物、不要喝酒、也不要讓自己不開心等行為，是康復的重要關鍵。

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黃婧靈香港

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