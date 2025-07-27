專訪／馬志翔停屍間「淚崩脫稿演出」　天心視訊尖叫…韓國尪怒離場

記者黃庠棻／專訪

大愛電視推出新戲《我們六個》即將在8月5日開播，由天心、馬志翔、林雨葶、游珈瑄、潘親御、黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙喬等人出演，該劇改編自真實社會案件「李月桂案」。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

40年前，李月桂用滾水燙死情夫林達生的元配郭富美，入監服刑時遇到二次減刑，關了一年多就假釋出獄，後來與林達生生下一子，但男方遲遲沒有要娶她的意思，李月桂一氣之下把兒子拋出火車，雖然幸運撿回一命，但智力嚴重受損。

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▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

後來，林達生為了安撫李月桂，同意結婚。沒想到20年後，李月桂卻因口角遭李月桂用電鍋砸死，後來是智力受損的兒子打電話報警。在調查過程中，李月桂還一度嫁禍給兒子，後來才俯首認罪，最後遭判刑14年定讞，病死獄中。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

事實上，在林達生遇見李月桂前，曾在駕訓班當教練，與在國小擔任老師的台東望族千郭富美結婚，2人婚後育有2子4女，當時他除了有穩定的收入，還跟友人合資經營遊覽車行、搬家公司，一家八口生活幸福美滿，尤其對6個小孩相當疼愛，沒想到郭富美因為後遺症引起視神經萎縮，而後雙眼幾近全盲。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

《我們六個》細膩呈現出林達生、郭富美在婚變前的甜蜜，更仔細描寫6個小孩不同的個性，與父母的種種互動，後來6個小孩在家裡遭逢巨變後，各自努力在困境中生存，像是大姐「秋伶」（游珈瑄飾）扛起照顧弟妹工作，大哥「林作賢」（潘親御飾）則是離家當學徒打工。

▲《我們六個》改編自真實社會案件，即將在8月5號開播。（圖／大愛電視提供）

不過串起《我們六個》整部戲的，非馬志翔與天心莫屬，兩人分別飾演林達生與郭富美，近日他們接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了拍攝的故事。兩人不約而同表示，除了被劇本故事、導演及製作團隊吸引外，雙方首度合作也是接演的主因之一。

▲天心、馬志翔一同接受專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

事實上，天心與馬志翔在拍攝《我們六個》前，除了仔細研究案件內容之外，也有跟原型人物見過面，天心表示「要見面前，很怕氣氛會很嚴肅，開始不知道該用什麼態度表達，直到看到本尊後，只有一個感觸，就是『他們好棒』」，她解釋說道「他們說得很像在講隔壁鄰居的事情」，坦言在這6位原型人物的眼神中看到溫暖，強調「沒有恨，他們不恨他們的父親」。

▲天心、馬志翔一同接受專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

雖然《我們六個》著重在家庭關係的呈現，但因為是真實事件改編，難免會有情緒沈重的戲碼，馬志翔談到一場在「停屍間」的畫面，當時天心被小三用熱水燙死，真實地躺在停屍間內，所有演員的情緒都很滿、很高壓，直呼「情不自禁一直哭」。

▲天心、馬志翔一同接受專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

馬志翔特別談及「停屍間」這場戲碼，大讚飾演6個小孩的童星們都表現得非常好，而他認為飾演角色林達生對於天心飾演的郭富美還有舊情，原本劇本希望他演得冷血，但他在場卻淚流不止，直呼「想按照劇本演出，但按照不來，那場戲我奔放了自己，算是脫稿演出」，幸好導演沒有糾正，讓他真實呈現情緒與演技。

▲天心、馬志翔一同接受專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

而天心也對這場戲印象深刻，坦言自己當時雖然演的是「屍體」，但當下真的很想哭，除了要止住眼淚，她也相當心疼這些童星演員，為了演戲需要承受沈重的情緒，因此她在導演喊卡之後，就會變回天心本人，跟小孩們開玩笑，要他們趕緊止住眼淚，她感性說道「很怕小孩太入戲，把情緒帶回家會很辛苦」。

▲天心分享拍攝《我們六個》過程。（圖／記者徐文彬攝）

被問及這次拍攝《我們六個》，是否不小心把情緒帶回家，馬志翔表示「完全沒有」，坦言現在拍戲已經能夠很好地調適情緒，不會把壓力帶回家。他解釋，年輕時曾嘗試「方法演技」，一旦進入角色就難以抽離。

▲馬志翔分享拍攝《我們六個》過程。（圖／記者徐文彬攝）

馬志翔回憶起拍攝第二部戲《孽子》時，與許多硬底子老演員對戲，加上飾演同性戀角色，雖然拍得很過癮，但在長達三個月的拍攝期間，他感受到巨大的「內耗」，甚至因此受傷。

▲馬志翔分享拍攝《我們六個》過程。（圖／記者徐文彬攝）



隨著經驗的累積，馬志翔已能逐漸抓到角色的「開關」，下戲後便能輕鬆抽離，並會立刻打電話給太太和孩子，轉換心情。他特別提到，自己一直以跟孩子的關係都很好，如今搬到花蓮後，更能享受與家人相處的時光。

▲馬志翔分享拍攝《我們六個》過程。（圖／記者徐文彬攝）

而與韓國老公相隔兩地的天心則笑說「千萬不要選擇遠距離」，開玩笑地說，現在連花蓮都覺得遠，建議大家選個近一點的對象，直呼「台北人就選新店就好。」她表示自己非常需要和家人分享生活中的大小事，即便是像家裡附近在消毒、看到「蟑螂」這種小事，也會趕緊視訊打給老公。

▲天心分享拍攝《我們六個》過程。（圖／記者徐文彬攝）

天心透露，有次她看到蟑螂嚇到尖叫，立刻視訊打給老公，結果老公在視訊另一頭被她的尖叫聲嚇到，以為發生了什麼大事，她苦笑說道「老公第一次氣到把手機丟掉，離開螢幕。」後來她趕緊向丈夫道歉，才緩解了另一半的擔心，這段插曲也展現了天心與老公之間既甜蜜又逗趣的互動。

▲天心分享拍攝《我們六個》過程。（圖／記者徐文彬攝）