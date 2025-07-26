呂士軒走過霸凌、家庭打擊　拚出金曲歌王：夢想不是夢！

記者蔡琛儀／台北報導

統一集團打造的全新百貨「Dream Plaza」昨（25日）盛大開幕，並舉辦「陽台音樂舞會」拉開序幕，更邀請陳芳語、更邀請了Skyline天際線融合爵士樂團參與演出，同步開跑的「百威ON MY WAY夢想名人堂」首日卡司也超強，邀來李浩瑋連唱七首人氣歌曲，讓信義區人潮一度「塞住」。壓軸則是剛獲金曲獎雙料肯定的新科歌王呂士軒，現身夢想殿堂講座分享北漂追夢故事。

▲▼陳芳語、呂士軒 。（圖／寬寬提供）

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呂士軒自嘲夢想是「不上班」，但他也真誠透露，因為童年被排擠霸凌，讓他一直渴望學會交朋友。直到學生時期接觸大支、熱狗的音樂，點燃了創作靈魂，甚至在國中就勇敢站上校園舞台，踏出人生第一步。為了玩饒舌，他週末從新竹搭火車北上，只為和朋友Freestyle，「我朋友都不是來自學校，是來自Hip-hop。」

他也坦言人生不全是順遂，家中遭遇父親重病，一度想放棄音樂，但幸好貴人不斷相助才撐過來。他笑說：「沒有什麼事是放棄的，不然就參在一起做成撒尿牛丸好了！」最後加碼演唱得獎專輯中的歌曲〈Windance〉，畫下最完美句點。