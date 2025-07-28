7月28日星座運勢／金牛財運雙開花 水瓶靠團隊走得遠
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：互相協助成長
感情：陪伴關心對方
財運：團結力量增大
幸運色：白銀色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：少點情緒表達
感情：顧慮對方感受
財運：利潤成本調整
幸運色：深藍色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：變換業務模式
感情：穩定步步為營
財運：改變資金需求
幸運色：木紋色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【土象星座】
工作：完全聽從指揮
感情：不計利益得失
財運：和氣自然生財
幸運色：草綠色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：合夥同步意見
感情：參考家人想法
財運：正偏財運旺盛
幸運色：珊瑚橘
貴人：天秤
小人：魔羯
工作：全神貫注投入
感情：注意說話方式
財運：留意花費控管
幸運色：粉晶色
貴人：雙魚
小人：天蠍
【水象星座】
工作：加強內部管理
感情：體貼彼此處境
財運：減少風險投資
幸運色：可可色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：時時刻刻提升
感情：心事學著表達
財運：尋找相應政策
幸運色：磚紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：業務上多創新
感情：互動交談平淡
財運：留意周轉問題
幸運色：金黃色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：可多求助同伴
感情：學會解決問題
財運：調整資金流動
幸運色：果橙色
貴人：射手
小人：處女
工作：增加工作共識
感情：更加換位思考
財運：尋求專業理員
幸運色：西釉色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：主動慰留客戶
感情：不做踰矩之事
財運：照顧身邊友人
幸運色：淺紫色
貴人：雙子
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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