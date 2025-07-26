蔡允潔親餵二寶「最美哺乳畫面」曝光！　產後第2天跪地抱女兒痛哭

記者田暐瑋／綜合報導

女星蔡允潔2022年與圈外男友結婚，並育有一女「小福星」，15日平安產下兒子「小福寶」，正式成為二寶媽，近日在社交媒體上分享了產後首次親自餵養兒子的成功經歷，並曬出了一幅充滿母愛的哺乳畫面，迅速引發網友的關注和讚美。

蔡允潔在生下二胎後，復原狀況不錯，PO出僅披著一條浴巾，親餵兒子母乳的動人畫面，她直言雖然只成功親餵了五分鐘，但這段時間充滿了感動，笑說姊弟兩人的反應截然不同，大女兒在餵養時總是哭鬧不已，而小兒子則在餵養中安靜地入睡，展現出不同的性格特徵。

▲蔡允潔哺乳畫面超美。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）



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此外，蔡允潔也提到，在生產後的第二天，因為思念女兒而感動落淚，跪在地上抱住女兒痛哭，與第一胎相比，也覺得自己在這次多了一些從容與自覺，同時更懂得細心地觀察與體會身體發出的訊號。身為二寶媽的她也分享當媽後2年7個月以來的心情，「即使孩子睡了，即使在家，也不會花很多時間在自己身上」，直到這次因生產住院，她才終於有時間靜下心來反思，「突然覺得！我應該要好好的回頭照顧一下自己了！」

▲蔡允潔哺乳畫面超美。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）