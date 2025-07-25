夏語心遭嫌太low「節目被腰斬」　康茵茵私下關心曝近況：替她難過

記者黃庠棻／台北報導

公視臺語台去年找來邵大倫、夏語心主持《歡喜來party》，但節目僅錄了6集就喊停，傳出因公視審核嫌「主持人low」、「佈景陽春」、「藝人不夠大牌」，讓節目至今仍未播出，雙方更鬧上法院。公視臺語台對外強調是「斷章取義」，而夏語心則意有所指地在社群網站寫下心情。對此，夏語心的好友康茵茵今（25）日露面，也分享了對方的近況。

▲邵大倫、夏語心主持《歡喜來party》僅錄6集就腰斬。（圖／翻攝自Facebook／邵大倫）

在傳出節目因為被製作單位嫌棄「太low」後，夏語心在Threads有感而發「過了1年多，才知道原來是我太low了。」更在Instagram限時動態意有所指地說「過了這麼久，才知道是我跳得不夠高。」對此公視則發出聲明強調節目腰斬的主因是「因製作品質未達標才決定解約」。

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▲夏語心。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

夏語心的好友康茵茵今（25）日出席全民大劇團舞台劇《西門町一番地》彩排記者會，被問到是否有關心對方，她坦言自己有仔細看到該則新聞，尤其對於「主持人太low」的字眼感到相當難過，為閨蜜發聲「她很努力，也盡心盡力，被這樣講很替她傷心」。

▲康茵茵為好友夏語心叫屈 。（圖／記者黃克翔攝）

康茵茵透露夏語心總是報喜不報憂，相信好友會好好代謝掉不好的情緒，但仍直呼「不過我相信她一定很難過」，她也坦言在看到新聞後，立刻傳了訊息給閨蜜，邀請她觀賞自己演出的《西門町一番地》，對方一口答應出席，會在今晚現身西門町力挺。

▲康茵茵為好友夏語心叫屈 。（圖／記者黃克翔攝）



對此，康茵茵也表示自己沒有特別提到新聞相關話題，認為夏語心已經很難過了，所以直接邀約對方看喜劇，等到忙完之後會再一起聊聊內心話，她也透露自己這次在舞台劇有許多台語台詞，常常會傳訊息詢問對方，還稱好友為「老師」，一旁的導演謝念祖也表示「馬上就找夏語心來演戲」強調「今晚就會提出邀約」。