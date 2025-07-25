吳怡霈遭10年經紀人背叛「騙走400萬」　首揭來龍去脈…眼眶紅了

記者黃庠棻／台北報導

女星吳怡霈5月遭經紀人背叛，並公開發聲明指出工作室在進行內部帳務稽核時，發現帳務有落差，因此正式與對方終止合作關係，且立即啟動調查程序。時隔兩個月後，吳怡霈今（25）日在陷入糾紛後首度露面，坦言雙方目前已經進入法律程序。

▲吳怡霈出席《西門町一番地》彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

吳怡霈遭到前經紀人背叛，今（25）日出席全民大劇團舞台劇《西門町一番地》的彩排記者會，大方將遭遇放入劇情中，一句台詞「被前經紀人騙了幾百萬，現在很缺錢欸」道盡心酸，表示目前全權交由律師處理，但對方現在處於消失、失聯的狀態，有透過共同好友去聯繫，但都沒有人聯繫上。

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▲吳怡霈出席《西門町一番地》彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，吳怡霈也坦言自己損失了約莫400萬，在採訪中時不時自嘲「現在很缺錢」，也無奈嘆氣「那筆錢應該是追不回來了」，而她分享自己發現收入被移花接木的過程，坦言公司會計發現有幾筆工作款項追不回，但前經紀人都以「廠商沒給」來搪塞。

▲吳怡霈首度公開被前經紀人騙錢的來龍去派。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

後來，吳怡霈詢問了其中一位跟自己要好的廠商，才發現對方匯到公司另一個不會使用的帳戶，且是前經紀人要求的，後來去查帳才發現，帳戶內所有的錢都已經被對方領走。而她今天出席全民大劇團記者會，也表示去年演出該劇團的3部舞台劇收入，都是被前經紀人「偷走」，樂觀的她忍不住自嘲「所以我都是義演」。

▲吳怡霈首度公開被前經紀人騙錢的來龍去派。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

被問到損失400萬是否感到生氣，吳怡霈坦言自己其實難過大於生氣，因為前經紀人跟了她10年，已經成為家人般的存在，甚至對方還有自己家裡的房卡，因此被信任的人背叛讓她相當傷心，而老公則是感到相當生氣，家中父母則罵了她一頓，認為她「對於金錢太過不小心」，講到激動之處，她的眼眶也逐漸紅了。