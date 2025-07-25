周冬雨爆分手小5歲男星！　姐弟戀傳5年告終…狗仔PO片「零互動」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星周冬雨跟小5歲的男星劉昊然爆已經分手！兩人因合作電影《平原上的火焰》傳緋聞，當時謠傳男方早在2019年就對她有好感，這段姐弟戀緋聞自2020年爆出，2023年時雙方同台卻全程零互動，相隔兩年傳出分手消息。

▲周冬雨爆分手小5歲男星劉昊然。（圖／翻攝自微博）

娛樂博主「會拍攝的百曉生」25日曬出影片爆料，周冬雨正在攝影棚忙拍攝，身穿黑色連身洋裝，長捲髮流露女人味，休息時間還被一位男性工作人員搭肩聊天，氣氛熱絡。狗仔聲稱在同一個攝影棚拍到劉昊然，戴著黑色漁夫帽與口罩，工作結束後迅速搭車離開，並指兩人在同一個攝影棚卻沒有互動，互不打擾。

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▲狗仔爆料周冬雨、劉昊然已經分手，在同一個攝影棚零互動，互不打擾。（圖／翻攝自微博）

現年33歲周冬雨憑《七月與安生》與馬思純奪金馬雙影后，再憑《少年的你》奪香港金像獎影后、大陸金雞獎影后，是華語影壇最年輕的三金影后。她近年時常傳出與劉昊然的戀情，但雙方從未做出回應，2023年因合作電影《燃冬》在電影院同台出席宣傳活動，站位隔很開、眼神也不敢對上，疑似是為緋聞避嫌。