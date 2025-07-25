港姐冠軍被嫌演技差！改當網紅登上「最賺錢KOL第一名」親揭秘訣

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星陳凱琳（Grace）是2013年港姐冠軍，且出身豪門身家高達15億港幣（約台幣56億元），隨後踏入演藝圈成為TVB電視台旗下演員，然而拍戲常被批評演技差。她2018年與「八爺」鄭嘉穎結婚，離開電視台轉型當網紅，沒想到成績一飛沖天，現在登上2025年度最吸金網紅第一名。

▲陳凱琳拍戲曾被嫌演技差，轉型當網紅成為KOL界吸金第一人。（圖／翻攝自IG）

綜合港媒報導，香港廣告分析平台admanGo公佈了「2025年第二季IG品牌內容廣告銷售額最高KOL排行榜」，以網紅在IG平台的品牌內容廣告宣傳來計算，不包含廣告商支付給社群平台的費用。最新前10名的名人明星排行大洗牌，第一名是陳凱琳，她有自己的團隊製作影片，最近更出動全家人包括有「舖王」封號的富爸爸，以及兒子出鏡拍廣告，深得廣告商喜愛。

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▲陳凱琳與「八爺」鄭嘉穎結婚生下3子，被封為娛樂圈最賺錢人妻。（圖／翻攝自IG）

▲陳凱琳拍片動員全家人，「舖王」富爸爸也入鏡，成廣告商最愛。（圖／翻攝自IG）



陳凱琳一掃演技差的評價，如今被封為「娛樂圈最賺錢人妻」，IG追蹤人數81.6萬，在前10名排行名人中並非最多人追蹤，但是吸金力超強。她接受港媒訪問時表示，自己不會太在意排名，更強調「最重要是做好每一支影片，真的要很用心去做」，她希望透過用心經營，讓內容呈現多元風格給網友。雖然她是3個孩子的媽媽，要兼顧拍片與育兒生活，仍保持謙虛態度說：「每個人都有自己的才華，最重要的是找到自己喜歡的事情並且熱愛它，朝著那個方向去做。」