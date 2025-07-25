2025陸劇黑馬！25歲甜美女星「看屍體變化圖鑑」拍完首場戲做惡夢

記者黃庠棻／台北報導

由李蘭迪、敖瑞鵬領銜主演古裝探案劇《朝雪錄》，以單元探案與復仇主線並行架構，明快的破案節奏和細膩的情感描繪與獨特的女性視角，展現強勁的號召力，不僅在愛奇藝站內熱度破萬，也拿下台灣愛奇藝國際站電視劇排行榜冠軍。

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《朝雪錄》改編自步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》，講述大理寺卿之女「秦莞」憑藉其精湛嫻熟的醫術與勘驗術，攜手世子「燕遲」探破懸案，最終使父親冤屈真相大白的過程。

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李蘭迪與敖瑞鵬分別飾演冷靜沉著的仵作「秦莞」與正直敏銳的朔西軍少帥「燕遲」，合作探案的過程中展現驚人默契，兩人僅靠眼神對視就展現超強CP感，在馬車上擁吻、相擁取暖、水中渡氣吻等戲份接連登場，更是讓網友嗑到上頭。

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

而《朝雪錄》在敘事結構上採用單元探案與復仇主線並行架構，劇情環環相扣卻不失懸念，「百草園嗜心案」與「無頭新娘案」皆有驚人反轉與現實隱喻，「枯井沉屍案」更揭露長年遭忽視的女性失蹤問題，劇中13具少女白骨震撼人心，令人感到沉痛與哀傷。

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

導演李慧珠曾執導《宮鎖》系列、《陸貞傳奇》、《神鵰俠侶》等多部爆款古裝劇，運鏡風格深具辨識度，初遇場景中，鏡頭特寫層層堆疊角色情緒，查案時則搭配冷色濾鏡及音效，增強觀眾代入感與懸疑氛圍。不少觀眾評價，《朝雪錄》不僅劇情精彩，畫面表現也讓人眼睛一亮。

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

劇情融合中式恐怖美學，李蘭迪雖然事前做足心理準備，甚至看了法醫紀錄片、屍體變化圖鑑，但第一場驗屍戲仍讓她回家做了惡夢，後勁很強。相較之下，敖瑞鵬自稱膽子大，對劇中以泥塑還原屍體一事樂在其中，還笑說「我在現場玩捏泥玩得挺開心」。

談到合作前後的印象，李蘭迪認為敖瑞鵬跟網路上看到的一模一樣；敖瑞鵬則表示，開拍前他聽說李蘭迪性格內向也不愛說話，結果在拍戲現場完全變了一個人「簡直巨E」李蘭迪也承認自己之前確實不多話，大家都喊她是「木雞」，因為看起來呆若木雞，但加入《朝雪錄》劇組後改變很多。

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

兩人也分享彼此最心動的一場戲，李蘭迪說「有場偏後期的戲是我們去辦案時我肚子餓了，他就帶著我去湖邊，叉了一條魚給我，一個高高在上的朔西軍少帥，在我面前表現的像一個普通小男孩，這種反差感讓我很心動。」

敖瑞鵬直言自己被秦莞從屍體裡捧出一顆心臟那一幕打動，「瘦瘦小小的女孩，手裡捧著血淋淋的心臟還很開心地說著找到線索了，那給燕遲的衝擊很大，從那時候開始，秦莞在他眼裡就是很特別的存在。」

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

而網友大讚敖瑞鵬冷眼表情有戲，他表示自己並未刻意練習「我平常就是這種眼神，在現場也是冷眼聽導演講戲，我還可以擺出冷臉耍劍」，一旁李蘭迪聽了笑虧，「應該是精神不太正常。」

被問到吻戲趣事時，李蘭迪對著身高188公分的敖瑞鵬笑說「他太高了，第一場吻戲我是坐著的，又不能穿增高鞋，只能努力抬頭望著他，像在治頸椎病一樣。」她還爆料敖瑞鵬只要拍吻戲耳朵就會變紅。至於吻戲遭觀眾抱怨不夠多，敖瑞鵬打趣回應「總不能親上10分鐘吧！」李蘭迪無奈地說「每次我們有點小動作，白楓（程泓鑫 飾）就會出現。」

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

兩人也意外爆出共同嗜好竟是看網路上的擠痘痘影片紓壓，李蘭迪笑稱敖瑞鵬還會推薦她看彩券購買秘訣或是算命影片，順便預測一下今天幾點能下班，互動逗趣笑翻全場。懸疑氛圍拉滿、反轉不斷的《朝雪錄》，目前正在愛奇藝國際站熱播中。