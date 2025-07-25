ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

整理10韓星翻唱〈Golden〉
老舊手機跑很慢？4招釋放內存容量
21歲韓籍啦啦隊女神「大巨蛋被圍堵」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Kiwebaby 林進 明道 朱孝天 Sandra 峮峮 KID 伊能靜

HOSHI、WOOZI出發來台！熱情邀比愛心　一舉動逗笑攝影大哥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN成員HOSHI、WOOZI所組成的小分隊「豪雨」，即將在週末於林口體育館舉辦演唱會，兩人25日上午先從仁川機場出發，分別穿著一黑、一白的相反穿搭現身，有趣的是，HOSHI一早看起來心情不錯，率先熱情比出愛心，他邀請WOOZI齊比愛心，卻被對方婉拒，兩人可愛的互動逗笑攝影大哥，掀起熱議。

▲▼HOSHI邀請比愛心，倍　一舉動逗笑攝影大哥。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲HOSHI邀請比愛心，被WOOZI強制放下，兩人互動逗笑攝影大哥。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

HOSHI自參加完2024拼盤「GOLDEN WAVE in TAIWAN」後，相隔1年多再度來台，他與WOOZI於25日上午現身仁川機場，穿著涼快的背心，見到大批媒體等待，熱情率先比出愛心，但有趣的是，他邀請隊友WOOZI一起比愛心，卻被對方婉拒，強制把他的手放下，兩人的互動當場讓攝影大哥笑出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼HOSHI。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲HOSHI改比「虎浪嘿」。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

WOOZI雖沒有與他一起比愛心，但HOSHI隨後比著招牌手勢「虎浪嘿」，準備訪台心情看起來相當開心，而兩人在保鑣與工作人員的護送下，最後前往出境區檢驗，離開時，HOSHI不忘再度比著愛心。

▲▼HOSHI、WOOZI出發來台！熱情比愛心　一舉動逗笑攝影大哥。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼HOSHI熱情邀比愛心，再度被害羞的WOOZI拒絕。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼HOSHI、WOOZI出發來台！熱情比愛心　一舉動逗笑攝影大哥。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

HOSHI、WOOZI首度以小分隊身份來到台灣，兩場演唱會完售，而兩人結束巡演後，也預計以軍人身份到軍隊報導，WOOZI預計將於9月15日入伍，HOSHI則為9月16日，兩人皆以陸軍現役兵的身份服役。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

HOSHI、WOOZI

推薦閱讀

Kiwebaby噴屎在林進家沙發　他調監視器抓到！放水屁畫面曝光

Kiwebaby噴屎在林進家沙發　他調監視器抓到！放水屁畫面曝光

21小時前

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後對話曝光

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後對話曝光

16小時前

伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」　認了幸福肥：真的太少有

伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」　認了幸福肥：真的太少有

23小時前

大罷免前夕「台八女神表態了」！呼籲投票：輕忽這一票可能沒下次了

大罷免前夕「台八女神表態了」！呼籲投票：輕忽這一票可能沒下次了

5小時前

峮峮僅錄過一次《玩很大》原因曝光！　KID露面揭節目簽約情況

峮峮僅錄過一次《玩很大》原因曝光！　KID露面揭節目簽約情況

17小時前

44歲Sandra克服「免疫媽媽」開心宣布懷孕！　得知成功瞬間飆淚

44歲Sandra克服「免疫媽媽」開心宣布懷孕！　得知成功瞬間飆淚

17小時前

小A辣開房美球星「進房玩到撞斷牙」！超哈她百萬身材　過程全曝光

小A辣開房美球星「進房玩到撞斷牙」！超哈她百萬身材　過程全曝光

7/24 07:32

小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」！解答性向：與有榮焉

5小時前

KID認了「跟《玩很大》請假」！原因曝光：最近最擔心的一件事

KID認了「跟《玩很大》請假」！原因曝光：最近最擔心的一件事

7/24 11:43

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光　對方IG求私約

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光　對方IG求私約

7/24 07:03

呂珍九形象全毀！官方帳號竟追蹤「18禁成人網」　公司尷尬發聲

呂珍九形象全毀！官方帳號竟追蹤「18禁成人網」　公司尷尬發聲

3小時前

關穎49年「沒坐過捷運」原因是省錢！超狂家世起底：媽曾是首富女兒

關穎49年「沒坐過捷運」原因是省錢！超狂家世起底：媽曾是首富女兒

3小時前

熱門影音

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
伊能靜幸福肥

伊能靜幸福肥
吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥

吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥
梓渝爆劈腿道歉停工

梓渝爆劈腿道歉停工
IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭

IU驚喜現身朴寶劍節目 「單膝下跪獻花」他感動哭
丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊
GD爆11／1、2登上大巨蛋　小巨蛋手比「4」疑劇透

GD爆11／1、2登上大巨蛋　小巨蛋手比「4」疑劇透
統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮
李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！
男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

GD唱回台灣！手比「4」數字有意義　11／1、2被爆登上大巨蛋

GD唱回台灣！手比「4」數字有意義　11／1、2被爆登上大巨蛋

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

三上悠亞喊「台灣有安全感」　最愛小籠包：之後會常常來！

楊千霈淚崩！揭1月公開離婚真相　感謝旅伴「接納現在的我」

楊千霈淚崩！揭1月公開離婚真相　感謝旅伴「接納現在的我」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

曾之喬曝曾陷低潮「痛哭打給辰亦儒」　靠他暖心陪伴「走出來」：被接住了

曾之喬曝曾陷低潮「痛哭打給辰亦儒」　靠他暖心陪伴「走出來」：被接住了

七朵花小潔談合體「在KTV可以」　47kg被孫德榮罵胖：他很嚴格

七朵花小潔談合體「在KTV可以」　47kg被孫德榮罵胖：他很嚴格

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

為躲暗戀對象「母單男倒進草叢？」　徐仁國.姜漢娜看傻：這是劇本吧！

為躲暗戀對象「母單男倒進草叢？」　徐仁國.姜漢娜看傻：這是劇本吧！

看更多

【多慧好寵粉】大方買麵包送粉絲吃超貼心！

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

港姐冠軍被嫌演技差！改當網紅登上「最賺錢KOL第一名」親揭秘訣

47分鐘前0

2025陸劇黑馬！25歲甜美女星「看屍體變化圖鑑」拍完首場戲做惡夢

51分鐘前0

懷孕7月「彎腰一舉動」肚劇痛！醫揭驚人真相 洪詩憂：每次都來得很突然

1小時前0

荷包拉警報！STAYC、Jessica、FRUITS ZIPPER 8月起接力來台

1小時前1

整理10韓星翻唱〈Golden〉！AILEE、恩地坐著飆高音　SJ厲旭被讚爆

2小時前3

誰說胖女生不能演甜寵！　72KG女孩拍短劇…搭高顏值男神拍吻戲

2小時前1

突遭小禎大動作切割！　6年造型師反擊「已委託律師」：實感意外與遺憾

2小時前42

台男星「沖繩海邊救人」！女童遭水母螫傷 過程超驚險：工作人員都不見了

2小時前10

HOSHI、WOOZI出發來台！熱情邀比愛心　一舉動逗笑攝影大哥

2小時前0

舒華爆個性叛逆「出發韓國前才告知家人」！罕揭追夢艱辛歷程：人生沒遺憾

讀者迴響

熱門新聞

  1. Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發
    21小時前3612
  2. 明道見F4合體興奮聯絡朱孝天「發現被刪好友」
    16小時前108
  3. 伊能靜夫妻歐洲「被拍發福近照」
    23小時前286
  4. 大罷免前夕「台八女神表態了」！
    5小時前6675
  5. 峮峮僅錄過一次《玩很大》原因曝光
    17小時前84
  6. Sandra克服「免疫媽媽」宣布懷孕
    17小時前16
  7. 小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！
    7/24 07:322019
  8. 小A辣開房美球星「前男友被讚台灣驕傲回應了」
    5小時前611
  9. KID認了「跟《玩很大》請假」！
    7/24 11:4384
  10. 小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光
    7/24 07:033041
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合