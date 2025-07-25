HOSHI、WOOZI出發來台！熱情邀比愛心　一舉動逗笑攝影大哥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN成員HOSHI、WOOZI所組成的小分隊「豪雨」，即將在週末於林口體育館舉辦演唱會，兩人25日上午先從仁川機場出發，分別穿著一黑、一白的相反穿搭現身，有趣的是，HOSHI一早看起來心情不錯，率先熱情比出愛心，他邀請WOOZI齊比愛心，卻被對方婉拒，兩人可愛的互動逗笑攝影大哥，掀起熱議。

▲HOSHI邀請比愛心，被WOOZI強制放下，兩人互動逗笑攝影大哥。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



HOSHI自參加完2024拼盤「GOLDEN WAVE in TAIWAN」後，相隔1年多再度來台，他與WOOZI於25日上午現身仁川機場，穿著涼快的背心，見到大批媒體等待，熱情率先比出愛心，但有趣的是，他邀請隊友WOOZI一起比愛心，卻被對方婉拒，強制把他的手放下，兩人的互動當場讓攝影大哥笑出來。

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▲HOSHI改比「虎浪嘿」。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



WOOZI雖沒有與他一起比愛心，但HOSHI隨後比著招牌手勢「虎浪嘿」，準備訪台心情看起來相當開心，而兩人在保鑣與工作人員的護送下，最後前往出境區檢驗，離開時，HOSHI不忘再度比著愛心。

▲▼HOSHI熱情邀比愛心，再度被害羞的WOOZI拒絕。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



HOSHI、WOOZI首度以小分隊身份來到台灣，兩場演唱會完售，而兩人結束巡演後，也預計以軍人身份到軍隊報導，WOOZI預計將於9月15日入伍，HOSHI則為9月16日，兩人皆以陸軍現役兵的身份服役。