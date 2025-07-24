明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後對話曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

因《流星花園》組成男團F4的言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天，12日在五月天的演唱會上合體，讓大票網友陷入回憶殺。而明道近日在宣傳新作時，也提到自己在看到合體影片後，曾試著聯絡朱孝天，卻意外發現對方將他從好友名單中刪除。

▲明道透露自己意外發現被朱孝天刪除好友。（圖／翻攝自微博／明道、朱孝天）

明道透露，他與朱孝天在前年的央視春節特別節目曾同台演出，當時雖然彼此並不熟悉，仍互加了微信，但那之後也沒有過多聯絡。直到近來，他看到朱孝天與F4其他成員再次合體演出，便主動發訊息問候，沒想到卻發現自己已經被對方刪除好友。

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▲F4在五月天演唱會世紀合體。（圖／相信音樂提供）

明道表示，他當下只是覺得很有趣，他坦言雖然兩人並不熟，但根據先前的互動，大致能理解對方的個性，知道朱孝天應該和自己一樣，是過一段時間就會刪聯絡人的類型，於是他再次傳送好友邀請，隨後朱孝天也回應：「什麼情況？怎麼了？」雙方再度聯絡上。

明道也再次向朱孝天重述自己的初衷：「沒有什麼事啦，只是發現你把我刪了，覺得很好笑，也覺得很快樂。」朱孝天則也笑回應表示，因為現在有對話了，應該兩年內都不會再刪掉，以笑聲化解了誤會。

▲▼明道分享與朱孝天重新聯絡的過程。（圖／翻攝自微博）