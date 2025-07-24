Albee直球告白許效舜！喊「追你到天涯海角」　反遭無情打槍

記者孟育民／台北報導

喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》話題持續延燒！第二季將於9月26日（五）全新登場。網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》也正熱播中，到國立臺灣大學，由黃豪平與Albee共同主持，評審長由台語界重量級人物許效舜擔任，第一季的四組選手：瑋德、不知火、里長阿翔仔、懿霽也現身力挺，現場氣氛熱絡非凡。





▲選手里長阿翔仔（前排左起）、瑋德、懿霽與黃豪平（後排左起）、不知火、Albee、評審長舜哥。（圖／公視台與台提供）

節目中進行「越講越趣味」挑戰，由黃豪平隊與Albee隊進行台語接力說故事，內容橫跨童話與熱門電影兩大主題。Albee隊帶來台語版《海角七號》，情感豐富。雖然比賽一直落敗，Albee仍展現高度自信與幽默感，當眾向舜哥喊話：「我會追你到天涯海角！」舜哥苦笑回應：「妳愛練台語先啦！」現場笑聲不斷。觀眾互動橋段更是一大亮點，一位瞇瞇眼阿姨被舜哥開玩笑調侃：「妳眼睛一直這麼小喔？」阿姨神回覆：「今天是來看舜哥的，眼睛不用太大啦～」全場再次笑翻。

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▲Albee上演台語版《海角七號》。（圖／公視台與台提供）

「全民練喙花」海選吸引眾多素人報名，國立臺灣大學台語文社學生組隊踢館，表現自然大方，內容創意十足。當天最搶鏡的參賽者，是一位70歲的活力阿嬤，自信登台表示：「我的專長是離婚！」現場瞬間安靜一秒，接著笑聲炸開。她大方自爆已歷三段婚姻：「5年、15年、25年！」並許下2025年的新願望：「希望第四段婚姻可以走35年！」舜哥聽完馬上送出大紅包，祝她早日遇見真命天子。

▲70歲的活力阿嬤逗樂許效舜。（圖／公視台與台提供）