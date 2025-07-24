「限2人用餐」她吃飯遭罵哭　「收餐廳長文道歉」原諒了：就此結束

記者吳睿慈／綜合報導

南韓近日一名YTR前往麗水名店用餐，店家規定只能點2人份，她照低消點了餐點，卻在吃飯短短20分鐘後遭到店家驅趕，相關影片曝光，引起全韓不滿，餐廳遭到炎上。事發1個禮拜，地方政府出手勸導，店家也在22日正式表達歉意，當事人發文表示已經收到真心道歉，「不想再造成對立，就此結束吧」。

▲▼一名YTR日前前往麗水餐廳用餐，只吃20分鐘卻遭到店家驅趕，她氣到哭著走出來。（圖／翻攝自유난히 오늘YouTube）



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遭到驅趕的當事人於22日深夜發文，她表示晚間已經收到店家真心的道歉，「這是我人生中第一次收到這麼多媒體的關注與聯絡，遠超過我預期的注目和關心，這讓我感到很大壓力，也很疲憊。我想餐廳方面應該也和我有著同樣的感受。」

▲YTR近日收到餐廳長文道歉原諒了。（圖／翻攝自유난히 오늘YouTube）



當事人理性解釋，她深知民眾相當關心這件議題，「大家心中仍有許多未解的疑問。但既然對方已誠懇地道歉，我也不希望事態持續對立下去。這起事件我想在這裡就此結束吧。」盼望一切落幕、別再有其他爭議。

最後，她補充表示：「許多人都曾有過一個人在外獨自用餐的經驗，也曾在知名觀光地遭遇不愉快的經歷。感謝那些即便素未謀面，仍對我給予溫暖慰問的人們，我會銘記於心，努力呈現更好的樣貌。」原諒餐廳的無禮。