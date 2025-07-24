《藍調時光》李炳憲台版是周渝民！「三搭張鈞甯」主創含金量超高

記者黃庠棻／台北報導

由柴智屏擔任總製作人，籌備3年的華語版《我們的藍調時光》將於8月開拍，首波演員名單今（24）日正式公布，周渝民、張鈞甯三續前緣攜手合作，並特別邀請陸弈靜詮釋周渝民的媽媽。

▲周渝民出演台版《我們的藍調時光》。（圖／寬魚國際股份有限公司）

導演林子平肩負戲迷們對此次翻攝《我們的藍調時光》的期待，劇組幕前幕後集結三金團隊，周渝民期盼和很多熟悉的夥伴重聚，張鈞甯也開心地說「跟老朋友拍戲很有安全感。」

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華語版《我們的藍調時光》共14集，斥資2億元台幣，本劇主創人員陣容堅強，總製作人柴智屏邀集三金團隊，有金鐘視帝周渝民、台北電影節影后張鈞甯與金鐘視后陸弈靜，並由金鐘編劇林子平執導、金鐘攝影李清廸掌鏡，拿過金馬、金曲、金鐘的音樂人侯志堅負責配樂。

▲韓版《我們的藍調時光》。（圖／翻攝自Instagram／____kimwoobin）

為拍出屬於我們自己的《藍調時光》，總製作人柴智屏帶領團隊花1年多的時間進行澎湖田調，她認為台灣有一批非常優秀的演員，可以演出不同於前作的在地化《藍調時光》，柴智屏說「此劇最重要的精神核心是一群高中同學20幾年後的重逢，有著各自酸甜苦辣卻充滿愛的人生故事，並選擇用一種包容的心態去和解，因為『藍調』代表的不是悲傷，不是失意，而是種生活的節奏。」

▲周渝民出演台版《我們的藍調時光》。（圖／記者湯興漢攝）

周渝民與柴智屏、張鈞甯、導演林子平均合作過，其中與導演和張鈞甯合作的《回家》讓他勇奪金鐘視帝，對這次的合體他充滿期待，直呼「很幸運有這麼多熟悉的夥伴們聚在一起，大家都經過時間的淬鍊，有所改變和成長，我會用我這個年紀的表演方式去為角色努力。」

曾合作過《痞子英雄》、《回家》的周渝民跟張鈞甯，在劇中詮釋韓版李炳憲和申敏兒的角色，日前讀本時周渝民看到好友很開心，笑說「她現在身份變多元，自己成立公司、當電影監製，感覺大家都在努力好好工作，看到她整個人狀態非常好，很期待這次的合作。」

▲周渝民與張鈞甯曾一起合作《痞子英雄》。（圖／翻攝自Facebook／痞子英雄）

而周渝民跟陸弈靜雖然都有演出《我們與惡的距離 II》，但兩人分屬不同劇情線，這次看到演員名單中飾演他媽媽的是對方，他第一個念頭是「除了她，我沒有想到任何人。」更進一步地說「有了陸姐，我腦袋馬上就有影像畫面，只是這次不是很和諧的親子關係，陸姐要被我一直唸。」

▲陸弈靜出演台版《我們的藍調時光》。（圖／金馬執委會提供）

張鈞甯這次接演《我們的藍調時光》除了受角色吸引，希望詮釋患有憂鬱症的角色，能讓困境中的人得到一點點的力量，另一個初衷是想跟未合作過的「偶像劇教母」柴智屏合作。

事實上，張鈞甯其實曾演過《流星花園2》，在劇中飾演西門的秘書，她笑說 「那不算真正合作，我當時是廣告模特兒，是被發去的臨時演員，那天看到所有的演員好緊張，等到最後，只有一句台詞，說完就放我走了。」

▲張鈞甯出演台版《我們的藍調時光》。（圖／甯聚力文創提供）

答應接演後，張鈞甯才知道會跟周渝民和林子平導演再聚首，笑說「感覺很有趣，充滿挑戰，期待再次合作後我們會變成什麼樣子，我會用盡各種力量把角色做得豐滿。」

此外，張鈞甯也提到日前讀本時周渝民有許多想法，提供很多很棒的意見「大家平常工作比較繁忙，不太常見到，但見到面不會有生疏感，默契還是很強，跟老朋友拍戲很有安全感，因為你知道不管怎樣他都會接住，這種感受很好。」