21歲正妹聲優爆出軌！「想要親到融化」洩曖昧情話…男友砸22萬找偵探

記者陳芊秀／綜合報導

21歲日本正妹聲優進藤天音（進藤あまね）擁有甜美外型，是聲優女團「蓮之空女學院學園偶像俱樂部」的成員之一。然而她突然被日網爆料感情出軌，男友請偵探社調查她的偷吃行徑，更疑似有曖昧對話的截圖曝光，本人對此尚未有回應，已經在日網引發議論。

▲21歲正妹聲優進藤天音擁有高人氣，近日被日網爆背叛男友偷吃。（圖／翻攝自X）

網友「DEATHDOL NOTE」在X發文爆料，聲稱《LoveLive!》、《BanG Dream!》的人氣聲優進藤天音疑似出軌，男友委託偵探進行調查。貼文還曬出工作委託書，上面出現她的本名「中田真優」，委託時間為2024年7月6日，費用需22萬日圓（約台幣4萬4106元），令還有一張她抱著枕頭躺在床上滑手機的照片，以及私訊對話，男方說「真優要緊緊抱著我啊」，她回「真可愛」，男方再傳訊息「好想再多親幾下」，她回「我也想我也想，想要到痛苦得快受不了的程度啊！想要親到要融化的程度！」調情對話還加上抱抱可愛插圖，曖昧破表。

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▲日網瘋傳偵探調查委託書，費用花22萬，調查對「中田真優」是進藤天音的本名。（圖／翻攝自X）

▲疑似進藤天音與男子的對話，互動曖昧。（圖／翻攝自X）



而網友震驚「她才多大」、「劈腿是怎麼回事？貞操觀念怎麼了？」、「準備封殺了」。且進藤天音在大陸人氣相當高，X帳號湧入不少網友以中文留言批評「塌了塌了請回應」、「令人感嘆」。

▲進藤天音的X湧入批評留言。（圖／翻攝自X）