綜藝女神被嫌Low！　公視節目錄6集被喊停…製作方告電視台

▲綜藝女神稱號的夏語心（右）去年與公視台語台台長呂東熹（中）及邵大倫（左）在《歡喜來party》節目錄影現場合影。（圖／翻攝自高雄市立圖書館臉書）

圖文／鏡週刊

公視台語去年1月找來新生代台語明星主持人邵大倫與有綜藝女神稱號的夏語心擔任《歡喜來party》節目主持人，風光開錄後，製作單位天之業公司將影片送交公視時卻被告知「主持人Low」、「佈景陽春」、「藝人不夠大牌」，錄了6集後即停擺，至今無法播出。

天之業公司提告指出，得標公視《歡喜來party》節目後，去年在公司派員督導下開錄，錄了6集後先在同年1月31日送交2集影帶給公視，卻被嫌「主持人Low」「佈景陽春」「藝人不夠大牌」，後來公司依公視提出的修正建議修正完成，依合約請求第二期款216萬元，不料卻在同年2月22日公視台語台的「歡喜來PARTY審片結果會議」被指「再一百個理由、一千個理由、一萬個理由，還是不會通過」，雙方因此鬧上法院。

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天之業公司提告指出，在開錄前即接獲公視告知，原本台語台屬意第一名的得標廠商另有其人，但因為時間來不及，才由天之業公司為第一名。本刊調查，製作公視台語台《歡喜來party》節目的天之業公司，原本是要邀請已故綜藝大咖豬哥亮兒子謝順福及謝金晶擔任主持人，後來在公視人員建議下，改邀邵大倫、夏語心。

公視去年1月付頭款630萬元給天之業公司後《歡喜來party》開錄，公視並派方芳蘭至錄影現場督導，方日前出庭作證向法官表示，錄影時發現現場的呈設與原設計圖不符，當下立即告知天之業公司，對方回應說舞台就只有3片LED板，沒有舞台也沒有觀眾區，但公視方面認為，如此一來，電視節目呈現上就會很單薄，就不會有一個舞台上的效果。

公視認為，《歡喜來party》節目廠商有變更原佈景設計、錄製現場多處穿幫，副控室未配置成音師，現場美術設計也有問題，且有佈景陽春、演出陣容無清晰結構及流程，公視指控，該節目錄製未達水準，因此不僅拒付後續款項，也要追回已付出的630萬元，公視與天之業公司對於節目內容是否達到水準，正各自舉證在法庭上攻防，台北地院訂於8月18日開庭審理。



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