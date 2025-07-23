胡小禎突發聲明切割造型師！　道歉合作廠商：已無任何往來

記者蔡宜芳／綜合報導

女星胡小禎23日突然在社群發表聲明，針對曾合作的造型師所出現的爭議做出回應。她表示，這份聲明是經過與經紀人多次深思熟慮與討論後所決定發布的，目的是為了對外表明立場，同時也希望事件能就此劃下句點。

▲胡小禎突然發聲明切割造型師。（圖／翻攝自Facebook／胡小禎）

聲明中，胡小禎指出造型師麥詩婷曾是她工作室合作的造型師之一，但並非只有對方藝人，「目前雙方也已结束合作關係，無任何委任、契约或業務往來。本工作室也希望結束合作關係後，麥詩婷得於其個人社群平台上移除有關本工作室藝人之相關肖像等，以免誤會。」

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胡小禎也強調，有關於任何造型師的發言或行為，都純屬於對方的個人行為，與工作室無關，「如過往合作期間因溝通不周或配合未臻理想，曾對合作廠商或其他夥伴造成不良觀感，本工作室及旗下藝人謹此致歉，並盼各方秉持專業精神，避免對外發表任何不實或貶損性言論，以共同维護業界信譽。」

▲胡小禎聲明。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

胡小禎表示，長年來，她與團隊及合作夥伴一直堅守「尊重專業、信任專業」的工作準則，從不干涉他人的專業判斷，也未介入合作對象與廠商間的具體溝通。但她也坦言，在這段合作過程中，因個別夥伴的個人行為或因素，導致工作結果與原本期待有所偏離，這些情況已超出她與經紀團隊所能控制，因此與他們並無直接關聯。

胡小禎也表示，在發出聲明表達立場後，希望事件就此告一段落，未來也將不再回應，「感謝一路以來始終支持我們的廠商，尤其在信任與友誼基礎上，願意坦誠告知實情的你們。謝謝你們的理解與支持，我與永元由衷感激。」