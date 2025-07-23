孫燕姿47歲豁出去了！　「罕見1模樣」自拍照曝光…粉絲驚：太可愛

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌后孫燕姿下個月將在高雄巨蛋開唱，也是她睽違10年回到台灣的演唱會，今（23日）她迎接47歲，大剌剌分享敷面膜的照片，讓粉絲直呼可愛，她並以英文紀錄著現階段的心境，回頭看過往，「也許有些是，比我自己想像中更孤單地撐過來。」

▲▼孫燕姿47歲生日分享自己敷面膜照片。（圖／Make Music提供、翻攝孫燕姿臉書）

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孫燕姿坦言，在生日的這天，她想到那些感到不安的事情，或是還沒想通的人生片段，「這些念頭像味道一樣，時不時飄出來，彷彿想提醒我它們還在，但又像是躲在某個角落，靜靜地、不打擾。」當她敷著面膜在安靜的房間，看著有些沒拆的信、沒整理的行李、打開一半的包裹，想起有人說過，「外在的空間反映一個人的內心，我覺得它們現在這樣就好，這樣的狀態，比起完全清空，反而讓我更安心。」

她直言也曾犯過錯，「但回頭看，我覺得我做對的事更多，也克服了不少困難，也許有些是比我自己想像中更孤單地撐過來的。想到這裡，我也覺得很踏實。」來到47歲，她表示好奇心比以前還要深了，看紀錄片就讓靈魂有被滋養的感覺，而孩子和親友則是她最大力量及安慰。