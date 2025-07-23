ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！
2025上半年漫畫熱銷榜！
GD當上APEC宣傳大使！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張秀卿 月乃琴音 鄧佳華 孫生 統神 陳沂 李珠珢 何聰睿

孫燕姿47歲豁出去了！　「罕見1模樣」自拍照曝光…粉絲驚：太可愛

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌后孫燕姿下個月將在高雄巨蛋開唱，也是她睽違10年回到台灣的演唱會，今（23日）她迎接47歲，大剌剌分享敷面膜的照片，讓粉絲直呼可愛，她並以英文紀錄著現階段的心境，回頭看過往，「也許有些是，比我自己想像中更孤單地撐過來。」

▲▼孫燕姿「就在日落之後」巡迴演唱會北京鳥巢站。（圖／Make Music提供）

▲▼孫燕姿47歲生日分享自己敷面膜照片。（圖／Make Music提供、翻攝孫燕姿臉書）

▲▼孫燕姿生日曬面膜照 。（圖／翻攝孫燕姿臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫燕姿坦言，在生日的這天，她想到那些感到不安的事情，或是還沒想通的人生片段，「這些念頭像味道一樣，時不時飄出來，彷彿想提醒我它們還在，但又像是躲在某個角落，靜靜地、不打擾。」當她敷著面膜在安靜的房間，看著有些沒拆的信、沒整理的行李、打開一半的包裹，想起有人說過，「外在的空間反映一個人的內心，我覺得它們現在這樣就好，這樣的狀態，比起完全清空，反而讓我更安心。」

她直言也曾犯過錯，「但回頭看，我覺得我做對的事更多，也克服了不少困難，也許有些是比我自己想像中更孤單地撐過來的。想到這裡，我也覺得很踏實。」來到47歲，她表示好奇心比以前還要深了，看紀錄片就讓靈魂有被滋養的感覺，而孩子和親友則是她最大力量及安慰。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

孫燕姿

推薦閱讀

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

10小時前

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

14小時前

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

9小時前

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

12小時前

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

7/21 15:04

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

15小時前

恭喜！曾子余結婚了「娶回交往2年圈外女友」　納豆、黃鐙輝見證幸福

恭喜！曾子余結婚了「娶回交往2年圈外女友」　納豆、黃鐙輝見證幸福

6小時前

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

7/22 22:35

大罷免倒數3天「金鐘影帝表態了」！呼籲投票：斷捨離家裡不要的垃圾

大罷免倒數3天「金鐘影帝表態了」！呼籲投票：斷捨離家裡不要的垃圾

8小時前

吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友全怒了　道歉仍難熄怒火

吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友全怒了　道歉仍難熄怒火

8小時前

「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋　吳宗憲護航也遭噴

「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋　吳宗憲護航也遭噴

4小時前

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

15小時前

熱門影音

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」
影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願

影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕
丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場

丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮
演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」

演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅

汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅
李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

看更多

陳芳語認了分手鼓手男友「很難面對」　「反覆追蹤又取消」笑：你們有分手過吧！

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前34

吳宗憲聞《玩很大》傳收攤「真實反應曝光」！　製作單位發聲：空穴來風

41分鐘前11

《綜藝玩很大》驚傳收攤！　KID經紀人揭錄影狀況：沒收到相關消息

50分鐘前4594

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

51分鐘前12

孫安佐全面停工現身了！　IG露面燦笑曝未來動向

1小時前521

吳宗憲《玩很大》驚傳將收攤！　《大熱門》轉週末播出1原因卡關

1小時前0

胡小禎突發聲明切割造型師！　道歉合作廠商：已無任何往來

1小時前1

不只《全知讀者視角》！現象級韓漫TOP 10盤點　這部真人版找4大咖主演

2小時前12

洪詩收包養私訊「月給25萬見面2次」　傻眼：知道我正在懷孕嗎？

2小時前0

孫燕姿47歲豁出去了！　「罕見1模樣」自拍照曝光…粉絲驚：太可愛

2小時前10

滴妹出國騎馬過敏發作癢爆！　「滿臉紅腫氣喘」驚險過程曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上
    10小時前4434
  2. 臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她
    14小時前9435
  3. 蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
    9小時前1810
  4. 吳宗憲爆開戰S家！
    12小時前3222
  5. 趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」
    7/21 15:04208
  6. 樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天
    15小時前44
  7. 6小時前347
  8. 獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」
    7/22 22:35146
  9. 大罷免倒數3天「金鐘影帝表態了」
    8小時前246460
  10. 吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友開砲
    8小時前2410
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合