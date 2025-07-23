差一步成主角「被告知罹癌」！　朱潔靜25次放化療：就差最後那一口氣

記者張筱涵／綜合報導

上海歌舞團榮典首席演員朱潔靜，在2024年確診乳腺癌，經歷6次化療與19次放療，身心飽受煎熬，近日接受《候場》節目專訪，首度坦然談起抗病歷程與心路轉折：「我覺得是雙重的，身體首先是肉體上的疼，手術、傷口、插管……但更難的是心理的自我懷疑、自我否定，當它累積夠長，甚至會摧毀一個人重回舞台的信念。」語氣平靜，卻句句沉重。

▲朱潔靜得知抗癌時沒有害怕或覺得是災難。（圖／翻攝自微博／候场Backstage）



朱潔靜坦言，從未將乳癌視為「巨大的災難」，反而冷靜看待這場突如其來的命運安排：「我只是認為它發生了，我可能就是中彩了遇到這件事。」她主動查找醫學資料，深入研究乳腺癌分型與治療，「人在未知的時候才會害怕，我是主動出擊的類型，希望能對這個病有全面了解，這樣才有系統地去打敗它。」

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更令人動容的是，朱潔靜透露2025年春晚前夕，剛結束25次放化療，傷口尚未拆線，便瞞著家人北上參加舞蹈《幽蘭》彩排：「再一次回到舞台，舞台的光灑在我身上，所有的困頓、悲傷與不安都隨著舞蹈一點一點消散了。」被問到「跳舞比命重要嗎？」時，朱潔靜毫不猶豫地笑答：「是，跳舞真的比命重要。」她以實際行動詮釋舞者的信仰與生命的韌性。

▲朱潔靜體悟到人生不是每件事情努力就會獲得想要的結果。（圖／翻攝自微博／候场Backstage）



談及因病無緣出演舞劇《李清照》首演的遺憾，朱潔靜直言：「就差最後那一口氣了，但它讓我明白，不是所有事情用盡全力都能達到預期。她用舞蹈回應病痛，用堅持回應生活，在命運前選擇「擁抱、接受，而不是抗擊」。