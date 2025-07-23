吳宗憲戰火波及小禎！不滿她玩笑「我們沒有仇」　認會聯繫小S關心

記者孟育民／台北報導

吳宗憲23日被週刊爆料在抖音罵大小S一事，他稍早在臉書開直播澄清，坦言當下罵的人是黃子佼，也透露直播結束會親自打給小S說明，希望對方不要誤解，「我跟她們工作很多年，大S走了我心很痛，我必須致上關心。」放話會開告亂說話的網友。他也提及吳姍儒因為報名金鐘獎與小S產生嫌隙，強調並非事實，不過卻流彈四射，提到先前《11點熱吵店》主持人之爭，無辜的小禎又莫名被加入這場戰局。

▲吳宗憲突然提到小禎。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲、小禎）



吳宗憲先是提到《小姐不熙娣》因為吳姍儒業配減少，苦笑回應：「台灣現在廣告最多的就是吳珊儒，一年有18到20個廣告。」話鋒一轉，吳宗憲又說到先前爆出吳姍儒私下動作頻頻，企圖爭取《11點熱吵店》主持棒，甚至傳出他打給電視台高層幫忙，他再度解釋說：「Sandy是因為拒絕，她有兩個小孩沒時間，所以沒辦法去，TVBS我要打電話給誰啊？我如果有打我就是王八X，完全沒這件事！」

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▲吳宗憲澄清並未替女兒爭取工作。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）



不過小禎事後多次開玩笑，稱希望胡瓜也幫她打電話，吳宗憲對此則說：「小禎我的好妹妹，憲哥對妳好不好？我們之間肯定沒有仇的，妳開這個玩笑好像我打電話給TVBS主管是真的，如果是真的人家早就把名字講出來了，唯恐天下不亂。」